快來報名！「柔道男神」楊勇緯5月28日豐原圖書館開講

台中市立圖書館邀請東京奧運銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯，於5月28日下午2至4時在豐原分館，以「欲戴皇冠，必承其重，我的柔道之路」為主題，分享他選擇柔道，並在築夢路上發光發熱的故事，講座即日起於中市圖官網開放報名。

中市圖表示，楊勇緯從小就夢想成為一名奧運選手，經過多年努力，一舉在2021年東京奧運中奪得銀牌，創下中華代表隊在奧運史上柔道項目最佳成績，也實現自己的夢想。楊勇緯表示，一路走來，除了家人的陪伴鼓勵之外，堅信柔道精神及保持閱讀習慣，也是他重要的精神支柱，透過閱讀獲得前人的經驗和閱歷，也幫助他在柔道比賽中獲勝。

台中市文化局指出，運動員的賽事成績表現，往往是眾人關注焦點，但運動員平時的訓練，及提升自我心靈層面的休閒生活，則鮮為人知；許多運動員會透過閱讀沉澱心靈，增加知識和閱歷，為此，中市圖特別規劃閱讀講座，跨界邀請運動員分享閱讀的經驗與樂趣，也讓大家看到運動員和賽場上不同的一面。

中市圖表示，「飛閱未來」講座長期以來邀請各領域學者、職人、作家等和民眾面對面分享交流，提供市民接觸閱讀、藝文的機會，今年陸續邀請台中教育大學副教授李茂賢、文壇心靈醫生王溢嘉、金曲台語歌后江惠儀、繪本作家阿尼默等講師分享，鼓勵民眾親近閱讀外，也提供學習新知、充實心靈的管道。