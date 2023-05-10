快訊

中捷重大意外！施工鐵架倒塌貫穿車廂 至少8人受傷送醫

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

沒那麼簡單！美國心臟協會解析燕麥營養真相：當早餐吃需注意一事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快來報名！「柔道男神」楊勇緯5月28日豐原圖書館開講

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市立圖書館邀請東京奧運銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯，於5月28日下午2至4時在豐原分館，分享他選擇柔道，並在築夢路上發光發熱的故事。圖／台中市文化局提供
台中市立圖書館邀請東京奧運銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯，於5月28日下午2至4時在豐原分館，分享他選擇柔道，並在築夢路上發光發熱的故事。圖／台中市文化局提供

台中市立圖書館邀請東京奧運銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯，於5月28日下午2至4時在豐原分館，以「欲戴皇冠，必承其重，我的柔道之路」為主題，分享他選擇柔道，並在築夢路上發光發熱的故事，講座即日起於中市圖官網開放報名。

中市圖表示，楊勇緯從小就夢想成為一名奧運選手，經過多年努力，一舉在2021年東京奧運中奪得銀牌，創下中華代表隊在奧運史上柔道項目最佳成績，也實現自己的夢想。楊勇緯表示，一路走來，除了家人的陪伴鼓勵之外，堅信柔道精神及保持閱讀習慣，也是他重要的精神支柱，透過閱讀獲得前人的經驗和閱歷，也幫助他在柔道比賽中獲勝。

台中市文化局指出，運動員的賽事成績表現，往往是眾人關注焦點，但運動員平時的訓練，及提升自我心靈層面的休閒生活，則鮮為人知；許多運動員會透過閱讀沉澱心靈，增加知識和閱歷，為此，中市圖特別規劃閱讀講座，跨界邀請運動員分享閱讀的經驗與樂趣，也讓大家看到運動員和賽場上不同的一面。

中市圖表示，「飛閱未來」講座長期以來邀請各領域學者、職人、作家等和民眾面對面分享交流，提供市民接觸閱讀、藝文的機會，今年陸續邀請台中教育大學副教授李茂賢、文壇心靈醫生王溢嘉、金曲台語歌后江惠儀、繪本作家阿尼默等講師分享，鼓勵民眾親近閱讀外，也提供學習新知、充實心靈的管道。

東京奧運 柔道 運動

延伸閱讀

1票險勝驗票遭逆轉 台東市豐原里長改抽籤決定

中市億元打造圖書館 議員：利用率低「鑽石級」蚊子館

豐原小巷與台中七期蛋黃區房屋稅率竟相同 原因曝光

影／台中豐原行車糾紛暗夜亮槍 槍嫌辯稱：一時衝動

相關新聞

台中奇葩建築「金5雞」引熱議？仲介曝：房價不落漆

台中市南屯區文心南路上施工中建案一樓門柱上，站了6個金鳥雕塑引熱議，有網友聯想「鳥頭牌」總部、「金錢豹」姊妹店，也有人看...

台南女童遭撞 民憶中市去年2死 市府速改行人全時相

一名3歲女童8日於台南斑馬線上，不幸遭撞後不治，台灣屢傳行人意外，「行人地獄」惡名揮之不去；也讓民眾聯想起，台中去年也一...

國土分區南投民怨沸騰 議員直批連縣議會都變山坡地

國土計畫法依功能分區，南投縣8成以上土地畫為山坡地，引起縣民恐慌。南投縣議員不分藍綠，要求政府暫緩推動、分區要更合理。議...

快來報名！「柔道男神」楊勇緯5月28日豐原圖書館開講

台中市立圖書館邀請東京奧運銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯，於5月28日下午2至4時在豐原分館，以「欲戴皇冠，必承其重，我的...

台中大安風沙大 導入河川揚塵智能防護科技降低民眾危害

為降低河川揚塵對民眾的影響，台中市環保局今年首度試辦將河川揚塵智能防護措施，導入大安區頂安里活動中心，以微型監測儀進行現...

火葬場用60年舊設備 議員要求南投縣府設立新火葬場

南投縣集集鎮慈德寺附設火葬場是彰投兩縣唯一的火葬場，南投縣議員簡千翔今天質詢，慈德寺火葬場興建於民國50年，設備相當老舊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦