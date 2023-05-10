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台中大安風沙大 導入河川揚塵智能防護科技降低民眾危害

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
噴霧水幕系統。圖／台中市環保局提供
噴霧水幕系統。圖／台中市環保局提供

為降低河川揚塵對民眾的影響，台中市環保局今年首度試辦將河川揚塵智能防護措施，導入大安區頂安里活動中心，以微型監測儀進行現地空氣品質監測作業，當PM10濃度達河川揚塵好發條件，透過雲端智能科技立即啟動防護措施，包含室內空氣清淨機、村里廣播系統、LED跑馬燈及噴霧水幕系統，提醒里民減少外出活動盡速返家，透過河床防制及村里智能自我防護措施，可減少河川揚塵對民眾帶來的危害。

大安區頂安里長陳麗涓表示，每到東北季風時節，村里常受到風飛砂影響，近年來環保局及第三河川局協力合作防制下，大幅減少揚塵產生，改善沿岸民眾生活環境品質，同時營造當地里民安心的活動環境。

環保局表示，台中市已連續9年無大規模河川揚塵事件日發生，在河道砂源防制方面，持續與經濟部水利署第三河川局及林務局東勢林管處跨單位合作，於台中市大安溪及大甲溪河川揚塵好發河段國道一號至出海口，辦理河川揚塵防制作業，設置AI智慧水線、鋪設防塵網、設置截砂石籬及植樹等工法。

河道工程方面，也要求施工單位落實揚塵防制措施，施工期間加強執行灑水作業，完工後辦理現地復舊作業，降低人為擾動造成揚塵的疑慮，今年完成改善共83.88公頃，道路洗掃長度達8萬862公里。

環保局長陳宏益表示，環保局除持續透過跨單位合作，針對河川揚塵潛勢區域辦理河川揚塵防制作業，也運用智能科技的方式，建立村里自我防護措施，透過主動防護跟自我防護，降低河川揚塵對於民眾的危害。

台中市環保局今年首度試辦將河川揚塵智能防護措施，導入大安區頂安里活動中心，降低河川揚塵對民眾的影響。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今年首度試辦將河川揚塵智能防護措施，導入大安區頂安里活動中心，降低河川揚塵對民眾的影響。圖／台中市環保局提供

台中市 東北季風

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