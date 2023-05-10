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中市啟動振興經濟三部曲 發送30萬份「物調券」

中央社／ 台中10日電

響應中央普發現金6000元，台中市長盧秀燕今天宣布啟動振興經濟三部曲，包括發送30萬份「物調券」，市民可以現金100元兌換200元物調券在商圈、公有市場及夜市使用，讓民眾把錢變大。

台中市政府上午舉辦「2023台中普發現金振興經濟」三部曲啟動儀式，盧秀燕在會中宣布，將推出「台中消費5 go 力」計畫，內容包括台中加碼購、台中加碼喫、台中加碼玩、台中加碼趣、台中加碼動等方案，鼓勵民眾消費，加速台中市經濟發展。

台中市議會於8日通過3.5億元台中購物節預算，盧秀燕在會中指出，過去這項預算都放在購物節，今年要發揮加乘效果，從5月起就啟動系列活動，不只有物調券發送，還有具在地特色的台中鍋烤節及預計9月開跑的台中購物節，祭出購物、餐飲、住宿的優惠。

為照顧庶民經濟，由台中經發局推出的「物調券大放送」，盧秀燕說，將發送30萬份的物調券，市民可在全市23處商圈、30處公有市場及17處攤販集中區，以現金100元兌換200元物調券使用，讓民眾感受金錢放大的體驗。

喜歡藝文活動的民眾，文化局推出「文化藝術優惠購」，民眾可在台中市眷村文物館、台灣民俗文物館、民藝街商家等享有消費優惠。

新聞局則舉辦「聽音樂．抽搖滾台中限量商品」，憑觀賞台中音樂展演空間演出的票根，就有機會抽搖滾台中限量周邊商品；另外，也有「看電影．換台中電影放映季限量小禮」活動。

台中市運動局推出「台中加碼動」方案，民眾可於全市12處運動場館，以6000元購得最高價值9600元的運動課程或獲得額外體驗券。

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