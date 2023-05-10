火葬場用60年舊設備 議員要求南投縣府設立新火葬場
南投縣集集鎮慈德寺附設火葬場是彰投兩縣唯一的火葬場，南投縣議員簡千翔今天質詢，慈德寺火葬場興建於民國50年，設備相當老舊，縣府應成立公立火葬場，才是縣民之福。民政處長林琦瑜表示，縣府會在取得縣民共識下，成立現代化火葬場，滿足殯葬需求。
慈德寺火葬場去年因經營糾紛，業者發文預告歇業，慈德寺每年處理上萬具遺體火化，南投縣民政處介入後，不准業者因私人紛爭為由停業，影響公眾權益。
簡千翔說，慈德寺火葬場建於民國50年，多次改建後，已增至10個火葬爐，除了南投縣民，連彰化縣也都在慈德寺火化遺體。但設備已經超過六十多年，相當老舊，不符合現代殯葬需求，縣府應設置公立火葬場，以全新、無汙染的設施，等待遺體火化時，民眾還可休息、喝咖啡。
林琦瑜說，縣府一直在尋找適合設立火葬場的地點，現代化的殯葬設施，不像過去有空汙的問題，甚至是公園化，甚至可拍攝婚紗。縣府也會全力以赴，和地方居民達成共識，再確定設置地點。
議長何勝豐說，慈德寺火葬場設施老舊，設備應該納入管理，可以正常運作，減少汙染。新火葬場要設立，也要看縣長的魄力。
南投縣垃圾堆積22萬公噸，環保署無法要求其他縣市幫忙處理南投垃圾，只能靠縣長去跟其他縣市拜託，南投沒有焚化爐還是沒辦法處理垃圾問題。
何勝豐說，彰化也沒有火葬場，遺體火化也運到南投處理，是否該停止外縣市遺體運到南投火化，只處理南投縣民遺體，或是南投縣民遺體火化優先處理為原則。
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