台南女童遭撞 民憶中市去年2死 市府速改行人全時相

一名3歲女童8日於台南斑馬線上，不幸遭撞後不治，台灣屢傳行人意外，「行人地獄」惡名揮之不去；也讓民眾聯想起，台中去年也一對母女遭公車撞死，市府隨即應變，該路口改全時相人行專用時間，要求公車業者轉彎處做指差確認，並加強路口稽查。市府今年更編超過1億元工程預算，持續改善交通設施。

全台行人安全議題持續延燒，台南女童日前遭撞不治，更引起社會譁然，行人安全議題引起討論，盼洗去「行人地獄」汙名。台中去年12月，發生公車撞上行人，造成一家3口、2死1傷憾事；就有網友提到，台南此次又傳遺憾，是否可借鏡台中作法，改善行人安全。

台中一家三口遭撞事故發生後，市府隨即擴大加強路口稽查，並要求業者督導司機，落實路口停看行等安全機制，若有違規，絕不寬貸；並在市議員陳政顯邀集會勘下，該路口設置全時相人行專屬穿越實現，並由警方加強違規取締。

中市府昨舉行市政會議，並以改善人行空間為主題報告。交通局也提到，目前已於行人流量大、易與車輛交織路口，設30處行人專用時相及30處行人早開（遲閉），藉由時間區隔降低人車衝突，提升安全。

交通局於南區文心南路、建國北路口，試辦LED感應照明燈，結合號誌電源、控制器控制，於行人綠燈時段點亮，提醒夜間穿越路口的車輛，未來將盤點道路寬度達25米以上的昏暗路口，預計再增設20處感應照明。

交通局更指出，目前累計設置行人庇護島75處、退縮行穿線91處、標線型人行道122條、綠斑馬555處，其中學校附近設置358處，改善行人通行空間並提醒駕駛注意行人，今年更編列逾1億元工程預算，改善各項交通設施。

交通局未來計畫，在校園周邊畫設綠斑馬，提高道路識別性，近兩年將針對道路寬度25米以上、各校周邊號誌路口，完成設置小綠人；另檢討改善100個行穿線退縮、補繪行穿線，提示行人穿越斷面或增設庇護島。

建設局也提出改善措施，縮減路口擴大人行空間、縮短行人穿越距離並配合停車帶或設施帶、擴大路口轉角處人行空間、減少行人馬路滯留時間並保障人行道淨空間、無障礙斜坡道遠離路口、設置導盲設施或增設車阻等。

市長盧秀燕也在會中強調，「建設再好、法令再多，不守法都沒用」，她已要求警察局在重要道路加強取締，努力改善行人環境，也希望市民朋友多配合，加強守法觀念。