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母親節將至 中市府推薦米其林美食之旅

中央社／ 台中10日電

米其林官方公布台中5家新入選餐廳名單位，母親節將至，台中市觀旅局也彙整餐廳周邊好玩景點，歡迎民眾帶著媽媽來趟兼具美食美景又適合安排親子同行的小旅行。

台中市觀旅局今天告訴中央社記者，台中為特色美食、創新小吃的發源地，是台灣第二座納入米其林評鑑的城市，母親節聚餐不妨參考米其林官方每月公布台中「新入選」餐廳名單。

觀旅局指出，今年4月為止，米其林官方公布台中5家新入選餐廳名單，分別位在西屯區的FReNCHIEFReNCHIE、清水區的「老士官擀麵」、大雅區的「沙卡」、西區的「滿堂」及東區的「地坊」。

觀旅局介紹這些餐廳，位在西屯區的FReNCHIEFReNCHIE是藏身在老字號旅館中的法式餐酒館，主廚依時令季節設計別出心裁的套餐供選擇，用餐後可再到國家歌劇院來場藝術文化之旅。

海線清水區的「老士官擀麵」，在粗寬帶勁現擀麵條上淋滿醬汁，令人食指大動，附近的知名景點高美濕地，是親子生態教育之旅的好去處；大雅區的「沙卡」，招牌的全酒燒酒雞，肉品蘸上店家特製的醬料，別有一番風味，周邊的潭雅神綠園道，適合親子運動。

西區美術園道商圈的「滿堂」，獨樹一格的創新菜，值得前往探索，一旁的國立台灣美術館，是知性之旅的好去處；落腳東區文創景點的「地坊」，提供精緻的無菜單料理，是約會及慶祝節日的首選餐廳之一，享受完舌尖的美味，可到附近的帝國糖廠台中營業所，來場歷史文化巡禮。

觀旅局指出，台中在地美食文化求新求變，歡迎大家趁著母親節，規劃一趟滿足味蕾的舌尖之旅，犒賞媽媽的辛勞。

餐廳 米其林 親子

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