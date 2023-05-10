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林靜儀指爭取中央補強4校花2億 教局打臉根本市府自籌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃健豪指出，中二選區內的4校補強經費約2億，都由市府自籌，中央出資為0，民代稱自己爭取的，還四處宣傳，市市不應坐視假新聞。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃健豪指出，中二選區內的4校補強經費約2億，都由市府自籌，中央出資為0，民代稱自己爭取的，還四處宣傳，市市不應坐視假新聞。記者陳秋雲／攝影

台中市議員黃健豪今在議會教育業務質詢指出，立委林靜儀宣傳沙鹿竹林國小、龍井四箴國中與龍津國小、霧峰光正國小，112年老舊校舍整建經費約兩億元，自己向教育部爭取的，還說爭取政績快到來不及統計！他問教育局這4校經費教部補助多少？教育局長蔣偉民說全數是市府自籌，中央補助是0。黃健豪說市府不應坐視民代做假新聞。

台中第二選區立委林靜儀在臉書貼文指出，她又向教育部爭取核定選區的5所學校「老舊校舍補強經費」共2億300萬元，並指「做政績統計的同仁快趕不上建設成果的進度啊！」。5校包括竹林、龍津與光正國小、四箴國中、大肚國小，都是中二選區的學校。這篇臉書有2262人按讚、37次分享。

黃健豪今在質詢時問教育局長蔣偉民，教育部有補助前4校的老舊校舍補強經費嗎？蔣偉民現場花了一分鐘查資料，才表示竹林、龍津與光正國小、四箴國中的經費都是地方自籌，教育部並未補助。

黃健豪指出，四校補強經費既然都由市庫完全買單，中央補助掛零，中二立委林靜儀卻在臉書公然「割稻尾」？他要求市府應加強宣傳自政績。因市府急於補強老舊校舍公共安全，趕緊自籌補強經費，而地方立委不但未積極爭取，反而搶著說是自己的政績，市府不應坐視假新聞。新聞局長鄭照新表示會加強宣傳市府的建設成績。

教育部 教育局 林靜儀

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