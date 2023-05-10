台中奇葩建築「金5雞」引熱議？仲介曝：房價不落漆
台中市南屯區文心南路上施工中建案一樓門柱上，站了6個金鳥雕塑引熱議，有網友聯想「鳥頭牌」總部、「金錢豹」姊妹店，也有人看成5隻雞，台語「金5雞」諧音「真有錢」，還有人被嚇到，懷疑是拿來擋煞的；也有網友擔心奇葩建築會讓房價落漆，對此，房仲業說，該案為捷運宅，附近生活機能強，房價不會落漆。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示， 建案外觀是否好看？取決個人主觀審美，民眾心中都有不同見解，通常不是衡量房價的主要依據，大多數消費者評估房價時，仍是以區段的生活機能、建設發展等客觀條件為準。
陳定中說，該建案鄰近中捷綠線豐樂公園站，周邊有豐樂公園、南苑公園，秀泰影城、好市多、迪卡儂等，機能完善，在2019年至2020年預售時，成交單價約32萬元至41萬元，符合當時的區段行情，並沒有特別便宜，且該案採25坪至33坪的小宅規劃，總價門檻較低，加上搭配低自備方案，預售階段建商便宣告住家戶別完銷。
陳定中指出，目前該案已近完工，由於目前八期重劃區的5年內新屋單價行情，普遍落在45至50萬，較該案3、4年前的預售價碼高出約15%至25%，當初以預售價入手的消費者，資產仍有相當幅度的增值。
第一建經研究中心副理張菱育提醒，平均地權條例雖限制預售屋的轉售，但法規尚未上路且不溯及既往，因此在新規實施前簽約的預售屋，還有自由轉售的空間；不過房地合一2.0上路後，預售屋完工前後的持有期採重新計算，所以成屋之後，持有2年內的交易獲利，將課稅45%，持有2至5年課稅35%，因此有意在建案完工後轉賣的民眾，須特別留意稅務成本。
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