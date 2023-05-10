葫蘆墩藝術節魔法同樂會 兒童劇、漫才喜劇6月登場
台中市葫蘆墩文化中心最受大小朋友喜愛的「2023藝遊葫蘆墩-藝遊夢劇場」，分別於6月3日及6月10日，由大開劇團帶來全新創作的魔法童樂會「冰雪皇后」，及「你好漫才工作室」為青少年量身打造的漫才劇場「你好漫才之葫蘆墩裡賣什麼藥」精采演出。
葫蘆墩文化中心表示，為充分活用中心1F的演講廳，規劃「藝遊夢劇場」說故事互動劇場演出，多年來吸引許多親子觀眾親近表演藝術。
今年首場由文化部「國家扶植演藝團隊」大開劇團，於6月3日(六)推出「冰雪皇后」，改編自安徒生童話，劇情加入「環境保護」、「善惡分辨」及「愛與勇氣」議題，結合戲劇遊戲及角色扮演的互動式演出。
6月10日(六)「你好漫才工作室」帶來青少年最喜愛的爆笑漫才劇場「你好漫才之葫蘆墩裡賣什麼藥」，由最沒有默契的「現點現做」跟知識型組合代表「春雨」，帶來經典漫才段子。詳細訊息可洽Opentix兩廳售票系統(https://reurl.cc/MRKr0X)或葫蘆墩文化中心服務台。
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