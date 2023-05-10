快訊

他天天喝「這種果汁」喝到需洗腎！腎臟病、糖尿病患 吃水果宜忌整理

獨／三總醫師不開巴氏量表遭譙髒話狂毆 家屬嗆「違反醫療法怎樣」

週刊爆「大S流產不只1次」 嫁汪小菲前夕「寶寶沒了」虛弱辦婚禮

影／阿嬤手提包遺留公車上 警請線上8輛公車司機協尋找回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一名83歲阿嬤手提包遺留公車上，清水警方請線上8輛公車司機協尋找回。圖／警方提供
台中一名83歲阿嬤手提包遺留公車上，清水警方請線上8輛公車司機協尋找回。圖／警方提供

台中一名83歲阿嬤手提包遺留公車上忘了帶，她站在站牌前不知所措，員警發現關心查明後，請公車公司幫忙，通報當時的「803」號公車司機協助，8輛同編號公車司機立即在車上找，其中一名司機找到阿嬤的手提包，員警到公車站等候，拿到手提包後交給阿嬤，阿嬤鬆口氣說，包內有錢和藥很重要，她向員警致謝：「有你真好」。

中市清水警分局清水所警員劉于睿5月8日下午2點，巡經清水區公所前時，發現83歲李姓阿嬤兩眼呆愣、愁眉苦臉、心事重重，坐在站牌前，員警發現有異，上前關心詢問。

阿嬤表示她買完菜後，搭乘市區公車303號，在清水區公所下車準備騎微型電動二輪機車返家時，發現隨身手提包放在公車上，內有錢包證件、手機、家中鑰匙、電動車鑰匙、降血壓藥等，她無法返家也無法及時服用慢性病藥，家人都在外地上班，無人可開門，內心焦慮。

員警以台中公車即時動態資訊網，積極追蹤公車動向，再到分局前的站牌等候公車靠站領取手提包，並立即送到阿嬤手上，隨後護送阿嬤安全返家；阿嬤看到警方送回手提包，頻頻感謝員警「有你真好，好心有好報」。

台中一名83歲阿嬤手提包遺留公車上，清水警方請線上8輛公車司機協尋找回。圖／警方提供
台中一名83歲阿嬤手提包遺留公車上，清水警方請線上8輛公車司機協尋找回。圖／警方提供

阿嬤 鑰匙

延伸閱讀

少女感李瑜美Miu Miu登台超圈粉 邵雨薇大尺度火辣炫「腹」

Michael Kors必備經典印花、亮彩配色 輕鬆營造夏日度假感

桃園公車司機缺很大 增班、新路線免談 市府要調高津貼

醉男超商前騷擾男子被拒 竟以鑰匙狠刺對方致死

相關新聞

看見幸福台灣／南投…無煤城市 力拚永續

南投縣在2022縣市幸福指數大調查中，排名第17，不過在「平均每人居住面積」項目上，名列前茅，居住條件、環境品質滿意度及...

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 三招 打造宜居樂土

南投縣長許淑華對南投縣發展胸有成竹，「宜居城市」就是目標、也是施政主軸。她說，宜居城市代表的是全方位的建設，將朝領投發展...

台中計程車費率8月漲價

台中市計程車費率已7年未調整，台中市交通局昨表示，8月起調整新費率，起跳價維持85元，但原本啟程1500公尺縮短為125...

台中社宅租金打折 加碼到6年

台中市已有8處社宅、共1568戶完工入住，台中市長盧秀燕昨天加碼社宅租金優惠，前3年分別打5、6、7折，第4至6年從原價...

廣角鏡／南投竹山太極峽谷 規畫觀光纜車

南投竹山太極峽谷地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，還有高達7層樓的「天梯」階梯式吊橋。南投縣議長何勝豐連署設置觀光纜車，縣...

彰縣測速桿 擬再增20組

彰化縣警察局近年積極增設固定桿測速器，去年總取締件數達12.2萬多件，為縣庫挹注近2億元，縣警局下年度再編列4200萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦