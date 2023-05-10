影／阿嬤手提包遺留公車上 警請線上8輛公車司機協尋找回
台中一名83歲阿嬤手提包遺留公車上忘了帶，她站在站牌前不知所措，員警發現關心查明後，請公車公司幫忙，通報當時的「803」號公車司機協助，8輛同編號公車司機立即在車上找，其中一名司機找到阿嬤的手提包，員警到公車站等候，拿到手提包後交給阿嬤，阿嬤鬆口氣說，包內有錢和藥很重要，她向員警致謝：「有你真好」。
中市清水警分局清水所警員劉于睿5月8日下午2點，巡經清水區公所前時，發現83歲李姓阿嬤兩眼呆愣、愁眉苦臉、心事重重，坐在站牌前，員警發現有異，上前關心詢問。
阿嬤表示她買完菜後，搭乘市區公車303號，在清水區公所下車準備騎微型電動二輪機車返家時，發現隨身手提包放在公車上，內有錢包證件、手機、家中鑰匙、電動車鑰匙、降血壓藥等，她無法返家也無法及時服用慢性病藥，家人都在外地上班，無人可開門，內心焦慮。
員警以台中公車即時動態資訊網，積極追蹤公車動向，再到分局前的站牌等候公車靠站領取手提包，並立即送到阿嬤手上，隨後護送阿嬤安全返家；阿嬤看到警方送回手提包，頻頻感謝員警「有你真好，好心有好報」。
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