彰縣測速桿 擬再增20組

彰化縣警察局近年積極增設固定桿測速器，去年總取締件數達12.2萬多件，為縣庫挹注近2億元，縣警局下年度再編列4200萬元，增加採購20組具測速等多功能固定桿自動照相設備，若議會審議通過，全縣固定桿測速器將增加到57組。議員表示，應優先勸導，改善路口標誌標線，否則會挨批「搶錢」。

彰化縣警察局統計，目前公告固定桿式自動取締違規照相設置共77處，其中37處有實際執行測照取締， 2020年取締8.4萬多件、2021年10.5萬多件、2022年暴增到12.2萬多件，以每張罰單1600元計算，罰鍰收入從前年1.3億餘元，暴增到去年1.9億餘元。

去年4月才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處測速固定桿，以1.2萬多件超速案件奪冠。縣警局下年度再編列4200萬元預算，將再採購20組具測速功能的固定桿自動照相設備，全縣將達57組。

縣議員周君綾指出，警方科技執法路口往往是車流量大或道路複雜，取締違規確有必要，但不能過於依賴科技執法，應先檢討改善標線、號誌及道路設施，增加見警率，盡量先勸導，以免因科技執法造成民怨，批評政府「搶錢」。

縣警局表示，警力有限，採取科技執法防制事故，彰化人口數是六都以外最多，實際執行測照取締的設備僅37組，比屏東縣55組、南投縣44、雲林縣40組更少，希望增加設備遏阻車禍。

警方表示，已主動公告固定式測速桿位置，避免駕駛人認為「搶錢」。