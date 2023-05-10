台中計程車費率8月漲價

台中市計程車費率已7年未調整，台中市交通局昨表示，8月起調整新費率，起跳價維持85元，但原本啟程1500公尺縮短為1250公尺，時速5公里以下的遲滯計時，原本累計120秒收5元，調整為每60秒5元；續程每200公尺5元不變。

記者推算，從台中市政府搭計程車到台中火車站，路程約5.4公里、遲滯時間累計3分鐘，目前收費185元，8月起新費率收費增為200元。

交通局指出，計程車運價每2年檢討，新費率起跳價維持85元，但起跳里程由1500公尺調整為1250公尺，續程每200公尺收5元不變，延滯時間計算基準是時速5公里以下，累計每120秒收費5元，調整為每60秒5元；夜間11點至翌晨6點為夜間加成時段，每趟次加收20元，如果跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。

交通局指出，計程車運價調整涉及計費表改表，今年8月1日零時起施行新運價，若計程車業者來不及在8月1日前修改計費表，仍依照舊運價按表收費。針對颱風豪雨假加價的提案，考量不鼓勵民眾外出，各行政區未必同步停班停課，恐衍生爭議，因此不採納。

交通局說明，近年消費者物價指數上漲約8.36%，以2016年為基期，統計截至今年2月底油價攀升約45.71%，這次費率調整，也合理調整反映油價上漲成本。