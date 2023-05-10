台中社宅租金打折 加碼到6年

台中市已有8處社宅、共1568戶完工入住，台中市長盧秀燕昨天加碼社宅租金優惠，前3年分別打5、6、7折，第4至6年從原價出租改為打7折；設籍台中45歲以下青年、家有幼兒者申請入住，也有加分制度，照顧青年落實居住正義；市府表示，實施期間另行公告。

民進黨議員蔡耀頡說，社宅要減輕青年買房負擔，租金太高再打折根本沒意義，應重新審視定價，降低價格才是王道。國民黨議員張彥彤說，社宅租金打折能體恤青年，但社宅租金與市場行情連動，地段較貴區域建議再增優惠，才能減輕負擔。

台中市現有8處社宅完工、共1568戶可入住，新建中社宅基地有13處，總數4481戶；市府已編列預算規畫中有3處基地，總興辦戶數達7362戶；今年還有太平育賢二期420戶、東區尚武社宅800戶完工，預計6、7月分別受理申請。

盧秀燕提到，台中青年入住社宅的比例超過8成，在六都、全國都第一，市民可申請入住社宅6年，原本新落成的社宅前3年，租金分別打5折、6折、7折，第4年起就恢復原價，為照顧更多弱勢、青年族群，市府進一步提出優惠措施。

盧秀燕說，新制度不管社宅落成多久，房客前3年入住租金分別打5折、6折、7折，第4至6年也都打7折，堪稱全國最優惠社宅政策，「打折打到骨折」。

盧秀燕說，原本只要是勞工提出申請，入住評比都可加3分，未來設籍台中的勞工可再多加3分、共加6分；有幼兒的青年家庭，原本1名幼兒加1分，未來提高到1名幼兒加3分，增加台中勞工、育兒族群的入住機會。