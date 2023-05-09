南投垃圾堆積嚴重 環保局：可望增至8縣市協助去化

南投縣因無焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保局今在縣議會報告處理進度，環保局長李易書表示，願意合作處理垃圾的縣市可望從6個增至8個，並引進民間量能協助，年去化量將能達8萬公噸，將能減輕每年垃圾增加量，再逐步移除堆置垃圾。

環保局指出，南投全縣垃圾堆置量已達24萬公噸，草屯鎮垃圾堆積量最多，之後依序為竹山、名間、南投市、魚池，除了堆置的垃圾，全縣每日產生垃圾量約262公噸，年增加量約9.5萬公噸，外運去化量不足，也無法消化現有堆置垃圾。

但為解決垃圾問題，南投縣長許淑華上任後積極與可協助處理垃圾的縣市洽談，同時透過環保署協調縣市合作，先期已獲得北中南6縣市同意，近期再加強力道，再獲1縣市同意協助去化，還有1縣市洽談中，同步引進民間處理量能。

環保局長李易書說，目前已獲7縣市政府及縣內3家民間廠商協助焚化處理垃圾，還有1個縣市政府正洽談合作模式，其中4縣市、2廠商於今年元月起就開始協助去化，至今垃圾外運處理量已達1萬2293公噸，年去化量已逾8萬公噸。

此外，各縣市及民間廠商協助處理垃圾量從2000噸到2萬5500噸不等，現在今年垃圾總處理量已達8萬3550噸，後續可望再增加，預計將能有效減輕每年垃圾增加量，再逐步移除堆置的垃圾，解決南投垃圾堆置及處理問題。

環保局也選定人口多，且距市區近的南投市，計畫引進民間分選打包技術，優化掩埋場環境；草屯垃圾則配合鳥嘴潭人工湖完工專案方式進行，希望在今年底前完成移除作業，另草屯鎮小型焚化爐報廢拆除則預計在今年8月前完成。