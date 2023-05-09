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校園霸凌案通報數倍增 中市府宣導營造友善環境

中央社／ 台中9日電

台中市校園霸凌、不當管教新聞頻傳。台中市議員周永鴻今天指出，霸凌案民國107年有57件，111年有130件；不當管教107年有21件，111年有83件，市府將宣導營造友善校園。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，民進黨籍台中市議員周永鴻表示，近期台中市校園霸凌、不當管教新聞事件層出不窮，以通報數來看，台中市近5年校安相關案件通報數成長幅度驚人。

周永鴻表示，台中市校園案件通報，性侵害從107年189件增加到111年264件，成長1.4倍；性騷擾從107年497件增加到111年942件，成長1.9倍；霸凌從107年57件增加到111年到130件，成長2.3倍，不當管教更是從107年21件增加到111年83件，增加近4倍。

周永鴻更列舉多項近來台中市霸凌案、不當管教案件，他說，若案件沒有妥適處理，易造成校園、家長、學生的不安。霸凌和不當管教除造成受害者的傷害，受害者離開校園，進而學壞走偏路的故事比比皆是，對社會影響深遠。

台中市教育局長蔣偉民表示，案件通報數變多了，黑數也減少了，顯現大家的意識變強，有相關委屈會尋求解決，校園內發生這些事都不應該，希望透過宣導營造友善校園，把友善校園的文化，深植在每個師生心中，希望下學年度，相關通報案可以減少。

台中市 霸凌 周永鴻

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