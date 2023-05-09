快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

彰化二林清潔隊借地運作30年 新廳舍今動工

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮資源回收場今天動工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮資源回收場今天動工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮資源回收場「臨時」蓋在市場用地，「臨時」使用30年，地主縣政府通知收回土地，鎮公所資源回收場連同清潔隊大搬家，今天動工興建清潔隊部與資源回收場，可容納增加中的資源回收物。

鎮公所今一天在儒興段253-1地號興建資源回收貯存場，清潔隊跟著搬過來。鎮長蔡詩傑說，二林區四鄉鎮的面積占彰化縣三分之一，二林鎮面積92.8平方公里，全區也是全縣最大，幅員遼闊，清潔隊清運廢棄物和回收資源相當辛苦，一直沒適當辦公廳舍工作和資源回收場，鎮公所在鎮代會支持下編列預算4300多萬元，分為一、二期興建，預計2024年7月完工啟用。

二林鎮公所向縣政府借用市場用地作為清潔隊和資源回收場，因非環保設施用地，無法申請環保署補助整修和增加軟硬體設施，全靠鎮公所自行籌措經費運作「臨時設施」。

二林鎮平均一年產生8600噸廢棄物，資源回收率逐年增加，去年42.66%、6656噸，比前年38.57%顯著上升，需要較好的場所從事資源分類，今場址面積約330坪，彰化縣環保局樂見二林鎮公所清潔隊未來有更好績效。

資源回收 廢棄物

延伸閱讀

留英碩士返鄉創業 彰化老屋咖啡館成為慢飛天使實習園地

逃難潮？彰化79警官請調全台最多 縣警局回應了

天降甘霖！擋不住信眾熱情 彰化媽晚2小時入廟安座

影／誰家祖先？清潔隊拒收晚輩亂丟 三重分隔島赫見骨灰罈

相關新聞

彰化二林清潔隊借地運作30年 新廳舍今動工

彰化縣二林鎮資源回收場「臨時」蓋在市場用地，「臨時」使用30年，地主縣政府通知收回土地，鎮公所資源回收場連同清潔隊大搬家...

日月潭水位下降不利賽事 亞洲泳總賽事確定延至明年

2023第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，上月才完成簽約，訂今年6月1日至6月6日於日月潭伊達邵水域舉辦，是台灣首度亞洲...

中市點10路網改善人行環境 盧秀燕拚洗刷「行人地獄」

台灣屢傳行人憾事，遭冠「行人地獄」惡名。中市府改善人行空間，建設局目前人行道建置總長達1839公里，過去4年也優化95所...

超商雞肉沙拉出包 中市祭鐵腕25家門市同款商品全下架

嘉義縣衛生局抽驗便利超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」，驗出李斯特菌。台中市食品藥物安全處昨啟動專案稽查與抽驗，稽查該超商2...

放寬日本草莓農藥 馬文君怒批就是「萊豬翻版」

日本進口草莓屢因農藥殘留違規，遭邊境攔截，食藥署不阻擋，反在日本交流協會要求下，著手研議開放農藥氟尼胺、克凡派。立委馬文...

台中2歲幼幼專班不足 教局：4年內公私幼再增200班

台中市議員張廖乃綸指出，市長盧秀燕任內公共化幼兒園計畫達成率達119%，但目前供不應求的是招收2歲以上、未滿3歲幼兒的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦