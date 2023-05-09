彰化二林清潔隊借地運作30年 新廳舍今動工
彰化縣二林鎮資源回收場「臨時」蓋在市場用地，「臨時」使用30年，地主縣政府通知收回土地，鎮公所資源回收場連同清潔隊大搬家，今天動工興建清潔隊部與資源回收場，可容納增加中的資源回收物。
鎮公所今一天在儒興段253-1地號興建資源回收貯存場，清潔隊跟著搬過來。鎮長蔡詩傑說，二林區四鄉鎮的面積占彰化縣三分之一，二林鎮面積92.8平方公里，全區也是全縣最大，幅員遼闊，清潔隊清運廢棄物和回收資源相當辛苦，一直沒適當辦公廳舍工作和資源回收場，鎮公所在鎮代會支持下編列預算4300多萬元，分為一、二期興建，預計2024年7月完工啟用。
二林鎮公所向縣政府借用市場用地作為清潔隊和資源回收場，因非環保設施用地，無法申請環保署補助整修和增加軟硬體設施，全靠鎮公所自行籌措經費運作「臨時設施」。
二林鎮平均一年產生8600噸廢棄物，資源回收率逐年增加，去年42.66%、6656噸，比前年38.57%顯著上升，需要較好的場所從事資源分類，今場址面積約330坪，彰化縣環保局樂見二林鎮公所清潔隊未來有更好績效。
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