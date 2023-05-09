中市點10路網改善人行環境 盧秀燕拚洗刷「行人地獄」

台灣屢傳行人憾事，遭冠「行人地獄」惡名。中市府改善人行空間，建設局目前人行道建置總長達1839公里，過去4年也優化95所學校通學步道；交通局也持續改善人行硬體設施，並增設試辦「感應式照明」，提醒駕駛注意，未來將再增設20處，持續擴大。

台南昨驚傳行人遭撞，釀1死1重傷憾事，台中日前也行人事故頻傳。為洗刷「行人地獄」，市長盧秀燕今主持市政會議，表示市府優先改善通學步道，除畫設綠斑馬與增設小綠人號誌，也針對重要路口加強照明。

盧秀燕強調，建設再好、法令再多，不守法都沒用，她已要求警察局在重要道路加強取締，也希望市民朋友多配合，加強守法觀念。

建設局以「提升人本無障礙安心通行環境」為題專案報告。局長陳大田指出，改善策略包括縮減路口擴大人行空間、縮短行人穿越距離並配合停車帶或設施帶、擴大路口轉角處人行空間、減少行人馬路滯留時間、保障人行道淨空間、無障礙斜坡道遠離路口、設置導盲設施、增設車阻與庇護島等。

建設局指出，依照捷運站、校園、商圈等「點」，捷運、鐵路、園道等「線」，及整個區域的「面」，盤點10處友善人行潛力路網，預計每年改善20公里人行道，未來四年預計改善80公里人行道。

交通局也於南區文心南、建國北路口，試辦LED感應照明燈，結合號誌電源，並以控制器控制，於行人綠燈時段點亮，提醒夜間穿越路口的車輛禮讓行人，獲民眾好評，未來將盤點道路寬度達25米以上的昏暗路口，預計再增設20處感應照明。

交通局指出，目前已累計設置行人庇護島75處、退縮行穿線91處、標線型人行道122條、綠斑馬555處，改善行人通行空間並提醒駕駛注意行人；另也於行人流量大易與車輛交織的路口，設31處行人專用時相及30處行人早開（遲閉），藉由時間區隔人車，降低人車衝突，提升安全性。