日月潭水位下降不利賽事 亞洲泳總賽事確定延至明年

2023第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，上月才完成簽約，訂今年6月1日至6月6日於日月潭伊達邵水域舉辦，是台灣首度亞洲游泳總會合作舉辦的賽事，但亞洲泳總根據日月潭水情下降數據，於上月評估日月潭水位下降不利於舉辦賽事，因而來函通知中華民國游泳協會及南投縣政府，宣布本屆賽會延期至明年辦理。

亞洲游泳總會來函表示，對於日月潭目前缺水情況，及預估5、6月是否能降雨水位回升難以預測，缺水情形恐將對游泳運動員構成重大風險，不利於本屆賽事舉辦，且因亞洲國家選手備戰9月杭州亞運會，同時與各項國際賽事期程有衝突，因而忍痛決定將賽事延期至明年舉辦。

南投縣政府表示，縣長許淑華積極爭取辦理國際賽事在南投縣辦理，但對於2023第11屆公開水域亞錦賽因日月潭水情緣故延期至明年辦理，也深感遺憾，但相信延賽是亞洲游泳總會專業考量下的決定，也是基於對選手的保護，縣府將全力配合，也期望在亞洲游泳總會、中華民國游泳協會及縣府三方通力合作下，讓明年的賽事能圓滿順利。