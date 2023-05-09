逢甲店家整排冷氣掉落砸8車 中市府裁罰6萬元

台中市逢甲商圈一家運動用品店昨天發生冷氣支架倒塌事件，砸中停在路邊的8輛汽機車。台中市都發局今天表示，已依違反建築法規定，裁罰6萬元，後續由店家與車主協調賠償。

台中市警察局第六分局西屯派出所昨天下午1時45分接獲報案，指稱位於逢甲商圈的福星路上，有冷氣機掉落砸毀路邊停放汽機車。

警方指出，到場發現是一家運動用品店安裝在戶外的整排冷氣機，因不明原因掉落，壓到停放路邊的2輛汽車及6輛機車。

台中市政府都發局透過新聞稿表示，都發局獲報後立即前往勘查，發現冷氣室外機及其支架附屬於違建物外牆，不明原因掉落砸中8輛汽、機車，現場無人員受傷。

都發局指出，經查這處建物為既存違建，已查報在案，針對有公共危險之虞部分，都發局將開罰新台幣6萬元，要求違建人3日內改善完畢，若後續該違建仍有公安疑慮，將優先拆除。

都發局進一步說明，這次因支架倒塌而引起的公安意外，都發局已依照違反建築法未依規維護建物設備等公共安全的相關規定，裁罰6萬元；另外，關於倒塌導致附近有公共危險疑慮，昨晚已移除清空，並圍上警示帶，後續會由店家依規與車主協調賠償事宜。

都發局表示，這處冷氣支架附屬於違建外牆，因支架倒塌的公安意外，應由屋主自負相關刑責及賠償責任，呼籲建築物所有權人、使用人應依照規定，維護建築物的合法使用與其構造及設備的公共安全，否則將面臨建築法相關裁處，並負擔相關刑責和賠償責任。