因應物價油價上漲 中市計程車8月1日調整費率

台中市政府今天宣布，考量現行計程車費率已近7年未調整，近年物價、油價上漲，8月1日起將調整費率，起程85元不變，將調整起跳里程與延滯時間，以合理反映營運成本。

台中市政府交通局今天發布新聞稿表示，依「公路法」第42條及「汽車運輸業客貨運運價準則」第11條規定，汽車運輸業營運成本重估及運價調整，除遇有特殊情形外，每2年檢討一次。

交通局長葉昭甫表示，台中市現行計程車費率於民國105年5月15日核定實施，已近7年未調整，近年相關物價、油價上漲，為合理反映計程車營運成本，也希望藉此次調整，鼓勵駕駛承接短程載運服務、合理長程趟次收入，也顧及保障消費者權益與接受程度。

葉昭甫指出，這次調整後，計程車運價起程跳錶新台幣85元不變。考量近年消費者物價指數上漲約8.36%(以105年為基期，統計截至今年2月底止)、油價攀升約45.71%(以中油歷史價格105年1月至今年2月計列)、車輛設備維修費用、基本工資上漲等因素，為兼顧計程車駕駛營運收入及消費者權益，經審議調整縮短起跳里程，由1500公尺調整為1250公尺，以鼓勵駕駛承接短程載運服務。

另外，延滯時間由累計每120秒5元，縮短累計為每60秒5元，以合理反映油價上漲成本。夜間11時至翌晨6時為夜間加成時段，每趟次加收20元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。至於「颱風豪雨假是否加價」提案，考量政策不鼓勵民眾外出，及台中市各區若未同步停班課恐衍生爭議，因此審定不採行。

運價調整因涉及計費表改表作業，所以訂於8月1日0時起施行新運價收費；若來不及在8月1日前完成修改計費表的計程車，則仍須依舊（105年核定）運價按表收費。

交通局提醒，民眾搭車時如對計程車收費有任何疑問，可記下車牌號碼及搭車時間、地點等資料向交通局洽詢；另外也呼籲計程車駕駛儘速辦理計費表改表作業，並確實依規定按表收費，切勿超收車資，違者經查證屬實將依「公路法」裁罰。