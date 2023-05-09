保障行人安全 中市府增設號誌步道並加強取締

為改善人行空間，台中市長盧秀燕今天表示，優先從改善小朋友通學步道做起，劃設綠斑馬線及增設小綠人號誌，也針對重要路口加強照明，同時要求警方在重要路口加強取締。

行人安全問題成為社會關注焦點，台中市政府今天在市政會議中，分別由台中市建設局長陳大田專題報告「台中市提升人本無障礙安心通行環境」、交通局副局長江俊良報告「行人安全改善計畫」等。

陳大田表示，市府打造全齡友善人行道與無障礙環境，策略包括縮減路口擴大人行空間、縮短行人穿越距離並配合停車帶或設施帶、擴大路口轉角處人行空間、減少行人馬路滯留時間並保障人行道淨空間、無障礙斜坡道遠離路口、設置導盲設施或增設車阻與庇護島等。

江俊良指出，交通局今年已編列超過1億元的工程預算，持續改善各項交通設施，目前累計設置行人庇護島75處、退縮行穿線91處、標線型人行道122條、綠斑馬555處，其中學校附近設置358處，改善行人通行空間並提醒駕駛注意行人。

江俊良表示，交通局並於行人流量大易與車輛交織的路口，設30處行人專用時相及30處行人早開（遲閉），藉由時間區隔人車降低衝突，提升安全。

盧秀燕表示，市府重視行人安全，優先從改善孩子們的通學步道做起，除劃設綠斑馬線與增設小綠人號誌，也針對重要路口加強照明。

盧秀燕認為，建設再好，法令再多，不守法都沒用，她已要求台中市警察局在重要道路加強取締，市府會努力改善行人環境，也希望市民多配合，加強守法觀念。