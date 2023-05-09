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令人銷魂蒲燒鰻粽 彰化區渔會每盒10顆900元開賣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化區漁會首度推出蒲燒鰻粽，豐富的內餡，鋪陳好大一塊蒲燒鰻，濃郁的鰻香令人銷魂。圖／彰化區漁會提供
彰化區漁會首度推出蒲燒鰻粽，豐富的內餡，鋪陳好大一塊蒲燒鰻，濃郁的鰻香令人銷魂。圖／彰化區漁會提供

端午節即將到來，彰化區漁會去年首賣蒲燒鰻粽，由於內餡豐富，令人銷魂，在熱銷之後，今年持續推出。彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，雖然今年原物料和鰻魚的漲幅2成以上，每盒10顆原價1000元蒲燒鰻粽，優惠價為900元，只比去年微漲100元。

陳諸讚說，區漁會推出名為「鰻意粽」的蒲燒鰻粽，內餡除了鋪陳區漁會頂極的蒲燒鰻外，還有林園區漁會赤尾青蝦、大安區農會優質肉品、梧棲區農會「57 米豆油」，新社香菇及濁水溪的 Q 彈圓糯米等，都是台灣本產優質農漁產品。

陳諸讚說，「鰻意粽」一打開，粽葉就會看到一塊大約20公克到25公克、誠意滿滿的蒲燒鰻，融入海洋風味米粒，入口香軟 Q，鰻香不斷挑動多層次味蕾，絕對是送禮自用的首選。

去年首度推出的10顆裝蒲燒鰻粽，每盒800元，陳諸讚指出，去年5片裝的蒲燒鰻是1600元，今年則漲到1800元，加上豬肉及人力大漲，整體成本增加2成。為讓國人吃到令人銷魂蒲燒鰻粽，原訂每盒1000元(10顆)，打9折為900元，回饋鄉民。

彰化區漁會表示，有意買「鰻意粽」的民眾，可以直接到區漁會門市，也可以來電（04）7786669或上區漁會官網訂購 https://fcic.top-one.com.tw/

彰化 農會 豬肉

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