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海波兒童劇團 南陽國小500師生看戲同歡

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，500多位師生齊聚禮堂看戲。圖／立法委員江啟臣提供
海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，500多位師生齊聚禮堂看戲。圖／立法委員江啟臣提供

海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，藉由寓教於樂教導孩子「見義勇為」的精神與勇氣，這場戲由立委江啟臣與財團法人公益傳播基金會合作，江也化身孩子王，現場與學童一起扭腰擺臀熱舞，歡笑聲不斷。

今天上午，豐原南陽國小500位學生齊聚禮堂內同樂，江啟臣指出，過去曾多次邀請兒童劇團到豐原山城的學校表演，無論是紙風車劇團，或是舉辦看電影活動，目的都是希望透過歡樂的表演節目，將正確的價值觀傳達給孩童。

而南陽國小是台中市學生數最多的國小，同儕之間如何妥善相處與相互協助格外重要，期望透過劇團潛移默化的引導，培養孩子們能如同戲劇中的主角，勇於關懷周遭的人事物，勇敢對需要幫助的人伸出援手。

財團法人公益傳播基金會唐平榮執行長表示，首次來到南陽國小演出，現場也準備500本英文兒童漫畫、多種文具小物及餅乾，透過有獎徵答活動與同學們分享。

江啟臣表示，首場演出在豐原南陽國小，日後將持續舉辦相關活動，將歡樂氣氛散播給台中的孩子們。

江強調，無論學校軟、硬體建設他都時刻關心，舉凡老舊校舍改建、操場跑道更新，甚至是室內舊有設備汰換，只要是投注在孩子的教育，都是最有價值的投資；未來將統整公、私部門的各項資源投入基層教育，用心扎根下一代。

海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，立委江啟臣進行有獎徵答活動，現場歡笑不斷。圖／立法委員江啟臣提供
海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，立委江啟臣進行有獎徵答活動，現場歡笑不斷。圖／立法委員江啟臣提供
海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，立委江啟臣進行有獎徵答活動，現場歡笑不斷。圖／立法委員江啟臣提供
海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，立委江啟臣進行有獎徵答活動，現場歡笑不斷。圖／立法委員江啟臣提供
海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，立委江啟臣進行有獎徵答活動，現場歡笑不斷。圖／立法委員江啟臣提供
海波兒童劇團今早在台中市豐原區南陽國小舉辦兒童劇場演出，立委江啟臣進行有獎徵答活動，現場歡笑不斷。圖／立法委員江啟臣提供

江啟臣 台中市

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