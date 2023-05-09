新冠疫情之後 彰化醫院如願接獲生活物資

新冠疫情持續3年，衛福部彰化醫院收到各式捐贈物資，今天首次獲捐毛巾，長度可做毛巾操。院長曾孔彥表示，疫情並未消失，只是減緩，民眾仍應多運動提高免疫力對抗病毒。

彰化醫院是彰化縣唯一公立醫院，疫情期間收到防護面罩、防護衣物、快篩試劑、口罩、食品、飲料。「心裡想著，是不是也有平常用得上的日活生活物資？」院長曾孔彥語帶幽默的說，512護理師節前夕，沒想到收到惠捷貿易公司送運動毛巾，長度剛好可做毛巾操，他將把1100條毛巾分送給院內醫護和員工做健身運動。

彰化醫院物理治療師王繻儀帶領眾人做簡易毛巾操，拉開毛巾往上、往左、往右，用力擰毛巾訓練肌耐力之後，眾醫護人手一條毛巾帶回工作崗位。