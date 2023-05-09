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放寬日本草莓農藥 馬文君怒批就是「萊豬翻版」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日本進口草莓驗出農藥超標。圖／食藥署提供
日本進口草莓驗出農藥超標。圖／食藥署提供

日本進口草莓屢因農藥殘留違規，遭邊境攔截，食藥署不阻擋，反在日本交流協會要求下，著手研議開放農藥氟尼胺、克凡派。立委馬文君怒批蔡政府「雙標」，遇到日本、美國等進口的就轉彎，更指放寬日本草莓農藥標準就是「萊豬翻版」。

立委馬文君指出，農民長年向中央呼籲希望放寬農藥標準時，蔡政府卻以人民的健康為由千方百計的攔阻。反觀，日方沒有遵守規定就提前採收草莓，被驗出農藥超標，結果政府不去阻擋，還馬上轉彎要放寬，敞開大門歡迎進口，何其諷刺。

她痛批，日本草莓殘留農藥的情況，其實就跟當初開放萊豬是一樣的情節。當初蔡政府要進口萊豬時，就是這種手法，開放進口含有萊克多巴胺的豬肉，結果萊克多巴胺在台灣至今仍舊禁止使用，這到底是什麼雙重標準？

而中央這樣的雙標也讓地方草莓農民滿是疑惑，南投國姓張姓莓農說，「氟尼胺」、「克凡派」在國內禁用，但日本進口就可以，相當奇怪，用藥標準不一致，讓農民不服也不解，怎麼能日本草莓就開綠燈，國產草莓就是紅燈，十分不公平。

馬文君則說，農委會應該先開放給台灣農民使用這些農藥，再給進口農產品訂定農藥殘留標準，而不是台灣生產的產品不能用，結果遇到進口的違規了，馬上轉彎開放。並質疑食藥署究竟是替百姓健康在把關，還是替日本商人的荷包把關？

她也提到，農民看天吃飯已經很辛苦，草莓更因近年氣候異常更不好種，還要遵守嚴格的農藥規範，結果日本草莓被驗出有國內不允許使用的農藥就急著放寬標準，這對台灣的農民公平對待很困難嗎？

食藥署研議放寬日本草莓農藥標準，立委馬文君怒批「雙標」，更指放寬農藥標準是「萊豬翻版」。圖／立委馬文君服務處提供
食藥署研議放寬日本草莓農藥標準，立委馬文君怒批「雙標」，更指放寬農藥標準是「萊豬翻版」。圖／立委馬文君服務處提供

草莓 日本 馬文君

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