快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

台中水湳陽光藍球場有1.3萬坪 運動局：5月可啟用

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯區「水湳陽光籃排球場」總面積1.3萬坪，運動局表示本月可開放。圖／張廖乃綸提供
台中市西屯區「水湳陽光籃排球場」總面積1.3萬坪，運動局表示本月可開放。圖／張廖乃綸提供

台中市西屯區「水湳陽光籃排球場」總面積1.3萬坪，市議員張廖乃綸說，市區有如此大型球場很不容易，但已完工卻不見開放。運動局局長李昱叡說，上周送電，運動局加強測試，本月開放沒問題。

台中水湳經貿園區的花博開幕場地，已改造為水湳陽光籃排球場，市議員張廖乃綸說，她爭取兩年，這個大型球場好不容易完工了，每天都有人問她：這麼大、這麼漂亮的球場到底什麼時候可以正式開放?

球場基地總面積高達1萬3千多坪，張廖乃綸表示，希望運動局趕快協調台電供電，並且做好各項管理營運規劃，開放前也須妥善檢視照明及各項設施安全。

運動局長李昱叡表示，台電已經在上周送電，運動局已加強測試，這個月對外開放沒有問題。水湳陽光籃排球場開放一般市民運動使用，若舉辦活動或比賽，則依照台中市公有場館收費辦法收費及夜間照明費用。多功能草坪的部分目前規畫先開放市民一般休閒使用。

台中市議員張廖乃綸促水湳球場盡速開放，運動局表示5月可啟用。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張廖乃綸促水湳球場盡速開放，運動局表示5月可啟用。記者陳秋雲/攝影

運動 排球 台中市

延伸閱讀

台中2歲幼幼專班不足 教局：4年內公私幼再增200班

中市府斥資8.7841億 打造北屯國兒運+國際賽事滑冰場

全國首座國際級足球園區台中動工 斥資15億2025年完工

酷城市成型 台中足球園區、烏日全民運動館近日動工

相關新聞

台中2歲幼幼專班不足 教局：4年內公私幼再增200班

台中市議員張廖乃綸指出，市長盧秀燕任內公共化幼兒園計畫達成率達119%，但目前供不應求的是招收2歲以上、未滿3歲幼兒的「...

先天弱視被「標籤」不能選拔健康寶寶 教局：檢討修正

台中市「健康寶寶」選拔，患先天弱視的學童未比就先被淘汰，民進黨議員質疑，依台中市健康兒童選拔實施要點規定，把先天疾病的孩...

華山與弘光科大慶祝母親節送暖 獨居阿嬤樂開懷

母親節將到，弘光科技大學鼓勵學生將所學回饋社會，今天由老人福利與長期照顧事業系、餐旅管理系、美髮造型設計系、與華山基金會...

彰化首場沒抗爭綠能開發說明會 老農關心「退休金」

彰化縣芳苑鄉國有地去年被釋出和鼓勵開發再生能源產業，渠源和恒陽兩家光電業者今在芳苑鄉一家海產餐廳舉辦說明，約80名農民和...

中市億元打造圖書館 議員：利用率低「鑽石級」蚊子館

大雅圖書館上楓分館花上億元打造，去年7月啟用，議員吳呈賢指出號稱「鑽石級」，但宣傳不足，利用的民眾不多，要求市府廣為宣傳...

彰化縣去年測速開單進帳2億 明年再增20組科技執法 議員質疑搶錢

科技執法是警方整頓交通的利器，彰化縣警察局近年來積極增設固定桿測速器，取締件數也逐年激增，去年總取締件數達12萬2406...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦