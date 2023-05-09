台中水湳陽光藍球場有1.3萬坪 運動局：5月可啟用
台中市西屯區「水湳陽光籃排球場」總面積1.3萬坪，市議員張廖乃綸說，市區有如此大型球場很不容易，但已完工卻不見開放。運動局局長李昱叡說，上周送電，運動局加強測試，本月開放沒問題。
台中水湳經貿園區的花博開幕場地，已改造為水湳陽光籃排球場，市議員張廖乃綸說，她爭取兩年，這個大型球場好不容易完工了，每天都有人問她：這麼大、這麼漂亮的球場到底什麼時候可以正式開放?
球場基地總面積高達1萬3千多坪，張廖乃綸表示，希望運動局趕快協調台電供電，並且做好各項管理營運規劃，開放前也須妥善檢視照明及各項設施安全。
運動局長李昱叡表示，台電已經在上周送電，運動局已加強測試，這個月對外開放沒有問題。水湳陽光籃排球場開放一般市民運動使用，若舉辦活動或比賽，則依照台中市公有場館收費辦法收費及夜間照明費用。多功能草坪的部分目前規畫先開放市民一般休閒使用。
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