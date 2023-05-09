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國家公園署立院完成初審 林右昌首站視察玉管處

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
全台國家公園組改通過後將成立為國家公園署，內政部長視察玉山國家公園管理處與全體人員合影。記者黑中亮／攝影
全台國家公園組改通過後將成立為國家公園署，內政部長視察玉山國家公園管理處與全體人員合影。記者黑中亮／攝影

全台國家公園組改通過後將成立為國家公園署，內政部長林右昌今天前往視察時表示，目前具代表性的9座國家公園及1座國家自然公園，未來將被賦予更明確的定位及跨世代的新任務使命，自己更是從小就對自然萬物很感興趣，一大時一度想過要當國家公園的解說員，但後來走上一條不一樣的道路。

台灣擁有9座國家公園、1座國家自然公園，每座國家公園都具有獨特的氣候地貌與人文生態，例如玉山轄內有海拔3952公尺的東亞第一高峰、雪霸有獨特的冰河遺跡、太魯閣則有鬼斧神工峽谷等特色景象，感受國家公園的氣勢磅礡與絕美，因此看到八通關古道上的雲龍瀑布時，他馬上指著說「我到過這裡！」

林右昌並說，大一的時候去太魯閣遊玩，甚至曾想過要當國家公園的解說員，如今擔任內政部長一職，並肩負歷任部長、署長及處長等人長達25年的努力，今年將促使國家公園由管理處升格為署，日前已委員會完成初審，現在要進入朝野協商，希望能在這會期能夠盡快完成立法。

林右昌表示，台灣山脈面積占全島70%，是全球高山密度最高的島嶼，而玉山國家公園轄內超過3千公尺百岳就有30座，是全台陸域面積最大的國家公園，同時也是第1座成立的高山型國家公園，茂盛森林植被造就生態多樣性發展，這是台灣獨特的寶藏。

未來升格後，特別是其中3個高山型的國家公園，都需要整合資源共同保育園區內的指標物種，包括玉山國家公園長年投入台灣黑熊、黃喉貂、熊鷹等動植物保育，以及致力於原住民文化等保存維護工作，已頗具成效，未來共同面對氣候變遷，還要與國際SDGs永續發展與潮流接軌，以及淨零碳排等，都是未來國家公園業務上可以精進的地方。。

內政部長視察玉山國家公園管理處，當看到八通關古道上的雲龍瀑布時，他馬上指著說「我到過這裡！」記者黑中亮／攝影
內政部長視察玉山國家公園管理處，當看到八通關古道上的雲龍瀑布時，他馬上指著說「我到過這裡！」記者黑中亮／攝影

玉山國家公園 林右昌 太魯閣

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