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台中2歲幼幼專班不足 教局：4年內公私幼再增200班

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸要求教育局大量增設2歲幼幼專班。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張廖乃綸要求教育局大量增設2歲幼幼專班。記者陳秋雲/攝影

台中市議員張廖乃綸指出，市長盧秀燕任內公共化幼兒園計畫達成率達119%，但目前供不應求的是招收2歲以上、未滿3歲幼兒的「幼幼專班」。教局承諾112至115學年度，2歲專班至少達200班，增收3000多名幼兒。

市議員張廖乃綸說，台中市長盧秀燕上任時的政見「公托公幼倍增」早已超標，累計增設214班、增收5599名，但「幼幼專班」仍須努力。

張廖乃綸追問，107年台中市公共化幼兒園的2歲幼幼班只有6班，招收72人，目前公共化幼兒園2歲專班已達85班，核收1285人。教育局未來規劃還能增設幾班，收托多少2歲幼兒?

教育局長蔣偉民表示，教育局規劃112學年度公共化幼兒園將再增設2歲專班20班，增加招收318人，教育局另訂「公幼再加量實施計畫」，持續鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，預計112至115學年度台中市可增設2歲專班至少200班，約增收3000多名幼兒。

張廖乃綸強調，「2歲幼幼專班」的師資及場域設備門檻確實比普通幼兒班還高，但既然家長有這樣的需求，希望教育局還是能排除困難，盤點資源與餘裕空間，加速設置「幼幼專班」。另鼓勵私幼增開「幼幼專班」。

針對台中市公立幼兒園開辦課後照顧的辦理情形，張廖乃綸提醒教育局要考量雙薪家庭的工作狀況，不要讓爸媽為了接孩子及照顧孩子忙碌奔波。

市長盧秀燕先前在專案報告時也曾表示，會檢討課後照顧的開辦情況，並調降10人開班人數標準，教育局表示，目前教育局初步規劃將開辦人數調降為5人。

教育局 幼兒園

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