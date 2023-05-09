台中公幼招生城鄉差距大 議員：公幼招不滿應轉公托

台中市公幼招生城鄉差距大，都會區搶破頭、候補大排長龍，但像大甲大安與外埔的整體招生率僅66.7%，議員施志昌建議市府，招生不佳的部分公幼應轉公托，不要浪費資源。副市長文王育敏表示，會盤點並整體規劃。

施志昌指出，教育局這幾年運用校園空間，增加不少公幼班級數，108學年度核定收托1萬9417人，實際收托1萬7486人，到了111學年度，核定的收托人數成長到2萬4623人，實際收托2萬296人，部分行政區供過於求。

施志昌肯定教育局增加公幼的努力，但指出，核定收托的人數成長率遠大於實際收托數，城鄉差距大，可發現市區的公幼仍很搶手，但有些原縣區的實際招生率卻非常低。

施志昌說，根據教育局資料，111學年度公幼全市招生率82.43%，但大甲、東勢、和平、新社招生率都未達七成，甲安埔整體來說，也只有66.7%，還有三分之一的空缺。他詢問教育局，為何招生率差這麼多？教育局長蔣偉民說，是因為部分區域少子化、公幼收托時間無法配合家長等因素。

施志昌表示，這數據反映市府對幼兒照顧缺乏整體規劃，只求達標，卻忽視資源的整合與配置，也沒做好各區的需求評估。另公托場所卻是一地難求，公幼公托兩樣情。

王育敏表示，目前市府已有利用學校空間設置公共托育家園，針對議員的建議，會在做整體需求評估。