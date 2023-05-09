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華山與弘光科大慶祝母親節送暖 獨居阿嬤樂開懷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大老福系學生陪阿嬤做香包。圖／弘光科大提供
弘光科大老福系學生陪阿嬤做香包。圖／弘光科大提供

母親節將到，弘光科技大學鼓勵學生將所學回饋社會，今天由老人福利與長期照顧事業系、餐旅管理系、美髮造型設計系、與華山基金會聯合舉辦「馨福飄香 暖心獨老慶母親節」活動，邀請30位華山服務的長輩到學校香包DIY及精油芳香按摩，學生志工的帶領及陪伴，讓久未出門的長輩樂開懷。

82歲獨居的陳姓阿嬤今天到場，她克勤克儉，靠做資源回收度日，生性樂觀且喜愛與年輕人談天；今天活動開始，由弘光中棲非營利幼兒園表演舞蹈揭開序幕。

現場來賓與五月生日的阿嬤一起切母親節蛋糕，並由幼童將康乃馨送至每位阿嬤手中，齊聲預祝長輩「母親節快樂」；老福系學生指導長輩手作香包，將艾草或檸檬草等香料隨自己喜愛放入香包、美髮系提供精油按摩服務，透過嗅吸感受身心放鬆及運用木梳按摩頭皮，再由餐旅系學生製作養生黑木耳調飲，讓長輩品嘗。

弘光科大今天和華山基金會聯合舉辦「馨福飄香 暖心獨老慶母親節參與活動，阿嬤一起切蛋糕，提前過母親節。圖／弘光科大提供
弘光科大今天和華山基金會聯合舉辦「馨福飄香 暖心獨老慶母親節參與活動，阿嬤一起切蛋糕，提前過母親節。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系學生幫阿嬤頭皮按摩。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系學生幫阿嬤頭皮按摩。圖／弘光科大提供

長輩 母親節 弘光科技大學 獨居

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