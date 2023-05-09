華山與弘光科大慶祝母親節送暖 獨居阿嬤樂開懷

母親節將到，弘光科技大學鼓勵學生將所學回饋社會，今天由老人福利與長期照顧事業系、餐旅管理系、美髮造型設計系、與華山基金會聯合舉辦「馨福飄香 暖心獨老慶母親節」活動，邀請30位華山服務的長輩到學校香包DIY及精油芳香按摩，學生志工的帶領及陪伴，讓久未出門的長輩樂開懷。

82歲獨居的陳姓阿嬤今天到場，她克勤克儉，靠做資源回收度日，生性樂觀且喜愛與年輕人談天；今天活動開始，由弘光中棲非營利幼兒園表演舞蹈揭開序幕。