彰化首場沒抗爭綠能開發說明會 老農關心「退休金」

彰化縣芳苑鄉國有地去年被釋出和鼓勵開發再生能源產業，渠源和恒陽兩家光電業者今在芳苑鄉一家海產餐廳舉辦說明，約80名農民和地主參加，全程出乎意外氣氛平和，農民發問時都表明逐漸年邁恐無力耕作，有的還希望業者規畫20年後續約相關事宜。

國產署彰化辦事處主任李曉玫先說明法令和政策，她表示，政府准許設置太陽光電廠之前都會充分考慮對生態、景觀及文化的影響，相關開發計畫須符合區域計畫法、非都市土地使用管制規則和環境影響評估法等規範，有地方主管機關、中央主管機關層層把關，將在合乎法令規定、兼顧環保及經濟發展的前提下，妥善規畫太陽光電設置的發展方向。

國產署、再生能源主管和兩家業者強調，開發案首重地方溝通，取得當地承租戶同意才會發展綠電。業者介紹光電案場相關資訊和補償機制，請與會農民和地主說出意見，當場溝通。多名老農質疑，農地出租開發再生能源，沒實際耕作意味著不符農保資格，恐無法請領老農津貼。渠源和恒陽兩家公司人員表示，根據勞保局規定，只要符合勞保局核發規定，即使沒有土地耕作仍可繼續領取老農津貼。

70多歲黃姓農民表示，年輕人多不願意回鄉耕種，當地農民雖自認是「阿祖級老農」，越來越無力耕作，為了土地不荒蕪仍每天下田，現今有「日頭板（太陽能光電板）」業者願意提供相關補償措施，相較於平日農民勞心勞力耕種，還要看天吃飯，種電多了一些保障。