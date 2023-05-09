彰化縣去年測速開單進帳2億 明年再增20組科技執法 議員質疑搶錢

科技執法是警方整頓交通的利器，彰化縣警察局近年來積極增設固定桿測速器，取締件數也逐年激增，去年總取締件數達12萬2406件，如以每件1600元計算，為縣庫進帳1億9584多萬元，警察局下年度再編列4200萬元，增加採購20組具測速等多功能固定桿自動照相設備，如獲議會通過，累計全縣實際執法的固定桿測速器，從37組增加到57組。

縣議員周君綾指出，警方科技執法路口往往是車流量大或道路複雜，警方取締違規確有必要，但不能過於依賴科技執法，而是應先從標線、號誌及道路設施改善檢討，並增加見警率，盡量先勸導，以免因科技執法認定的盲點，造成民怨，批評政府是在「搶錢」。

彰化縣警察局統計，縣警局公告固定桿式自動取締違規照相設置地點共77處，其中37處有實際執行測照取締， 2020年共取締8萬4199件、2021年10萬5733件、2022年暴增到12萬2406件，如以每件1600元罰額計算，3年來的罰鍰收入，從1億3千多萬元、1億6千萬多元，到去年的1億9千多萬元。其中，去年4月才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處測速固定桿，以1萬2259件一舉衝上冠軍。

縣警局下年度再編列4200萬元預算，將再採購20組具測速等多功能的固定桿自動照相設備，全縣將達57組。縣警局表示，由於警力有限，才會藉科技執法防制交通事故，但以彰化縣人口數是六都以外最多，實際執行實際執行測照取締的設備只有37組，比屏東的55組、南投44及雲林的40組都要少，因此希望藉由下年度再增設20組，降低車禍發生。