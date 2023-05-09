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中市社宅加碼優惠 入住享6年補助 盧秀燕：打折到骨折

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布加碼社宅優惠，提供入住者首年5折、次年6折，往後4年7折租金優惠。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕宣布加碼社宅優惠，提供入住者首年5折、次年6折，往後4年7折租金優惠。記者劉柏均／攝影

台中市府近年興建社會住宅已完工、開工已有7千多戶；市長盧秀燕今早主持市政會議，宣布加碼社宅優惠，提供入住者首年5折、次年6折，往後4年7折租金優惠，設籍台中45歲以下青年、家有幼兒者也推出加碼加分政策，照顧青年。

盧秀燕提到，台中青年入住社宅比例達8成多，六都第一，更是全國第一。目前規定，每位市民可入住社宅6年，若新社宅落成剛開放入住，首年提供5折優惠、次年6折、第三年7折，之後便無折扣，回歸原價。

但為照顧更多弱勢、青年族群，盧秀燕表示，最近市府檢討修正收費方式，決定未來不論落成多久，都將提供補貼，推出首年5折、次年6折，往後三至六年都提供7折優惠，且每位市民只要申請入住，都可享有此優惠，是全國最優惠社宅政策，「打折打到骨折」。

盧秀燕也說，社宅加分制度，原不論設籍台中與否的勞工，僅要提出社宅申請，都能加3分，未來設籍台中的勞工，可再多加3分、共加6分；另有幼兒的青年家庭，原1名幼兒加1分，未來也提高1名幼兒可加3分，增加這些族群入住社宅機會。

盧秀燕指出，台中有2處新落成社宅，太平育賢二期共有420戶，將於6月5日至6月30日受理申請；東區尚武好宅8百戶，預計七月受理申請。符合原住民或弱勢資格，除市府新推的優惠打折方案，每月還可領取2千至7千元租金補貼。

社宅 青年 盧秀燕

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