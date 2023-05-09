快訊

親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

星宇航空旅客滯留成田機場睡袋價格曝光！一個不到一千元

大齡求職碰壁 總經理投百封履歷被無視 重返職場靠一招

518國際博物館日 國美館邀民眾加入藝術永續行列

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國美館518「Keep Gong- 藝術永續」系列活動以年度重點展覽「時代記憶-國美35典藏精選展」為規劃核心。圖／國美館提供
國美館518「Keep Gong- 藝術永續」系列活動以年度重點展覽「時代記憶-國美35典藏精選展」為規劃核心。圖／國美館提供

響應國際博物館協會(ICOM)訂定的518國際博物館日主題「博物館、永續性與健康福祉」，國立台灣美術館於5月20日推出「Keep Going-藝術永續」系列活動，包括城市走讀、永續工作坊及專人導覽，邀請民眾透過活動，思考美術館在促進永續發展上所擔任的角色，以及能為社群所帶來的影響。

「Keep Going-藝術永續」以國美館今年重點展覽「時代記憶-國美35典藏精選展」為核心，以「藝術永續」概念出發，引導參加者認識永續的定義與意義。

5月20日首先登場的「『藝遊蔚徑。博覽群芳』科博館x國美館城市走讀」，是國美館第二度與國立自然科學博物館合作推出的走讀活動，從科博館步行至國美館，沿途聚焦在都市中慣常可見的動植物，並進入國美館後欣賞典藏品中的植物與鳥類，以自然科學的角度觀察城市裡的綠廊生態，更由藝術創作的視角看待周遭環境的永續意義。

當天下午也推出「與自然對話-永續未來的想像」工作坊及「時代記憶-國美35典藏精選展」專人導覽。工作坊將以視覺思維策略方式，引導學員觀看國美館典藏作品及探討作品傳達的訊息，並引導參與者進行藝術發想與創作，探討人為開發與自然生態如何取得平衡。專人導覽則從當代藝術家勇於面對當下社會議題及現象多有討論的作品切入，反思所謂的文明發展對環境生態的影響。

「Keep Going-藝術永續」系列活動，結合定時導覽、親子導覽、圖書資料中心特別活動及社群媒體活動等推出集章，讓任何年齡層都能參與其中，一起歡度國際博物館日。

國美館攜手科博館推出518城市走讀活動。圖／國美館提供
國美館攜手科博館推出518城市走讀活動。圖／國美館提供

博物館 美術館

延伸閱讀

AI繪圖是不是藝術？滿滿的「紅點」按讚

南台科大餐旅系中華奧林匹克盃藝術美學競賽一舉奪7金

【Part 1 啟程│越南Vietnam 轉機胡志明市 Ho Chi Minh City 簡單一日遊】戰爭遺跡博物館、濱城市場、西貢郵局、書街、咖啡公寓

接見薪傳獎得主 賴清德：民主道路上展現台灣文化自信

相關新聞

彰化員林市區西區施工 停水減壓影響萬戶

台灣自來水公司辦理「員林-員林市靜修路等汰換管線工程」，預定明（10日）晚間10點至11日上午5點夜間施工，部分區域將停...

車不讓行人就開單 南投4天取締221件 惹民怨

為掃除「行人地獄」汙名，全國5月起擴大取締「不停讓行人」專案，南投縣4天內取締221件，不停讓行人有33件，單次罰金高達...

伸港青宅流標 盼員林有譜

彰化縣府在伸港鄉規畫首座青年住宅，工程迄今已流標4次，縣府近日在員林市區精華區規畫青宅。多名議員說，再拖下去，現在的青年...

台中購物節預算三讀 綠撒假鈔抗議

台中購物節「金喜送」追加預算3.5億元，昨天二度闖關議會定期會三讀，民進黨議員現場狂撒玩具鈔，抗議市府「大撒幣」，國民黨...

留英碩士返鄉創業 彰化老屋咖啡館成為慢飛天使實習園地

彰化市青創青年楊雅婷從國外返鄉創業，選擇在彰化市傳統三民市場內改造老屋，向彰化縣府申請老屋與青創補助共80萬元，自己再出...

楊瓊瓔邀陳吉仲考察梧棲漁港六大建設 準農業部長允支持

立法院經濟委員會今天到台中考察梧棲漁港建設，立委委楊瓊瓔邀農委會主委陳吉仲到場，考察梧棲漁港六大建設 ，陳吉仲允諾全力支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦