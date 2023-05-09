518國際博物館日 國美館邀民眾加入藝術永續行列

響應國際博物館協會(ICOM)訂定的518國際博物館日主題「博物館、永續性與健康福祉」，國立台灣美術館於5月20日推出「Keep Going-藝術永續」系列活動，包括城市走讀、永續工作坊及專人導覽，邀請民眾透過活動，思考美術館在促進永續發展上所擔任的角色，以及能為社群所帶來的影響。

「Keep Going-藝術永續」以國美館今年重點展覽「時代記憶-國美35典藏精選展」為核心，以「藝術永續」概念出發，引導參加者認識永續的定義與意義。

5月20日首先登場的「『藝遊蔚徑。博覽群芳』科博館x國美館城市走讀」，是國美館第二度與國立自然科學博物館合作推出的走讀活動，從科博館步行至國美館，沿途聚焦在都市中慣常可見的動植物，並進入國美館後欣賞典藏品中的植物與鳥類，以自然科學的角度觀察城市裡的綠廊生態，更由藝術創作的視角看待周遭環境的永續意義。

當天下午也推出「與自然對話-永續未來的想像」工作坊及「時代記憶-國美35典藏精選展」專人導覽。工作坊將以視覺思維策略方式，引導學員觀看國美館典藏作品及探討作品傳達的訊息，並引導參與者進行藝術發想與創作，探討人為開發與自然生態如何取得平衡。專人導覽則從當代藝術家勇於面對當下社會議題及現象多有討論的作品切入，反思所謂的文明發展對環境生態的影響。