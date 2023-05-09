伸港青宅流標 盼員林有譜

彰化縣府在伸港鄉規畫首座青年住宅，工程迄今已流標4次，縣府近日在員林市區精華區規畫青宅。多名議員說，再拖下去，現在的青年都失去購買資格了。縣長王惠美說，北彰伸港青宅仍有地目問題，南彰員林青住改採設計和建築統包方式，可以加速發包興建。

彰化縣議員曹嘉豪昨質詢伸港青宅進度，他說縣府2020年規畫在伸港百甲重劃區國宅用地，分4期推出青年住宅，每間目標價350萬元，首期工程預算6.7億元，興建地上9樓，地下1樓建物，至今已流標4次。

議員建議，國外興起造價便宜的TINY House，特斯拉汽車創辦人馬斯克住在造價不到150萬元新台幣「微屋」，藝人宥勝也花了2、3百萬元蓋TINY House，與其讓青宅一直流標，可規畫TINY House專區。

議員張欣倩說，伸港青宅一直流標，像是莊陞漢議員從43歲等到46歲，已超過45歲購買年齡上限，她現在38歲，相同年紀的人會不會也等不到？現在又規畫南彰員林青宅，到底能不能順利興建？

王惠美說，北彰青宅是先發包設計，再發包建築標，除遇到建材上漲問題，還得將國宅用地變更為住宅用地，內政部希望縣府將土地興建社會住宅，但在地對社宅的接受度和都會區不同，目前還在努力，盼能順利變更地目。

王惠美說，南彰員林青宅預定地屬縣府所有，採取設計與建築統包方式，加速發包興建，後續將盤點土地繼續興建。

彰化縣青年發展處長黃金樺說，員林青宅落腳員林市三條段土地，面積1295平方公尺，今年3月已專案決標，將規畫地上6層、地下1層建築，共35到45戶，每戶面積約10至25坪。