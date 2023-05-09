車不讓行人就開單 南投4天取締221件 惹民怨

為掃除「行人地獄」汙名，全國5月起擴大取締「不停讓行人」專案，南投縣4天內取締221件，不停讓行人有33件，單次罰金高達3600元，引發民怨。縣長許淑華要求加強宣導，別讓民眾因不知法而挨罰，建立禮讓行人觀念。

南投縣警察局指出，全國警方5月擴大取締相關違法行為，以路口不停讓行人、未依號誌或標誌停車再開、人行道違停、取締道路障礙等4大項目，南投縣5月1至4日已取締裁罰221件。

警方表示，人行道違停及臨停145件最多，其次為非號誌化路口（閃燈路口等）未依號誌或標誌停車再開共40件，路口不停讓行人共33件，取締道路障礙共3件；不停讓行人件數雖非最多，但單次罰金高達3600元，遭開罰民眾抱怨連連。

警方透露，不少民眾因未停讓行人遭開罰，事後接到罰單才知道罰款高達就是3600元，還有民眾到警所理論或向民代投訴，表示不知道有該法條，過去從來不罰，現在突然就開罰還罰那麼重，紛紛表達不滿。

南投縣警察局長黃勝源說，汽車行經行人穿越道，如有行人應與其保持3公尺以上距離，另外經過閃黃燈、閃紅燈等無號誌化路口，必須停等再開，將針對學區周邊加強取締。

許淑華昨在縣務會議表示，強力執法前應要加強宣導，民眾知道交通規定才能保障自身權益，也呼籲民眾行駛汽機車都應放慢速度，務必注意路況並禮讓行人，避免違法。