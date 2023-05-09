聽新聞
test
0:00 / 0:00

車不讓行人就開單 南投4天取締221件 惹民怨

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投警方5月起加強取締「不停讓行人」專案，遭開罰民眾抱怨連連，縣長許淑華呼籲加強宣導並守法。圖／南投縣政府提供
南投警方5月起加強取締「不停讓行人」專案，遭開罰民眾抱怨連連，縣長許淑華呼籲加強宣導並守法。圖／南投縣政府提供

為掃除「行人地獄」汙名，全國5月起擴大取締「不停讓行人」專案，南投縣4天內取締221件，不停讓行人有33件，單次罰金高達3600元，引發民怨。縣長許淑華要求加強宣導，別讓民眾因不知法而挨罰，建立禮讓行人觀念。

南投縣警察局指出，全國警方5月擴大取締相關違法行為，以路口不停讓行人、未依號誌或標誌停車再開、人行道違停、取締道路障礙等4大項目，南投縣5月1至4日已取締裁罰221件。

警方表示，人行道違停及臨停145件最多，其次為非號誌化路口（閃燈路口等）未依號誌或標誌停車再開共40件，路口不停讓行人共33件，取締道路障礙共3件；不停讓行人件數雖非最多，但單次罰金高達3600元，遭開罰民眾抱怨連連。

警方透露，不少民眾因未停讓行人遭開罰，事後接到罰單才知道罰款高達就是3600元，還有民眾到警所理論或向民代投訴，表示不知道有該法條，過去從來不罰，現在突然就開罰還罰那麼重，紛紛表達不滿。

南投縣警察局長黃勝源說，汽車行經行人穿越道，如有行人應與其保持3公尺以上距離，另外經過閃黃燈、閃紅燈等無號誌化路口，必須停等再開，將針對學區周邊加強取締。

許淑華昨在縣務會議表示，強力執法前應要加強宣導，民眾知道交通規定才能保障自身權益，也呼籲民眾行駛汽機車都應放慢速度，務必注意路況並禮讓行人，避免違法。

南投 人行道 路口不停讓行人

延伸閱讀

影／郭台銘搭配韓國瑜出征總統？ 許淑華曝1點斷言：不可能

徐巧芯嗆「假掰」 許淑華：不會回應她的攻擊

郭台銘訪藍營縣市長 許淑華：鄉親對「南投女婿」有深厚感情

「詐領出席費」疑雲纏身？議員許淑華好感度腰斬遭徐巧芯反超

相關新聞

台中購物節預算三讀 綠撒假鈔抗議

台中購物節「金喜送」追加預算3.5億元，昨天二度闖關議會定期會三讀，民進黨議員現場狂撒玩具鈔，抗議市府「大撒幣」，國民黨...

車不讓行人就開單 南投4天取締221件 惹民怨

為掃除「行人地獄」汙名，全國5月起擴大取締「不停讓行人」專案，南投縣4天內取締221件，不停讓行人有33件，單次罰金高達...

伸港青宅流標 盼員林有譜

彰化縣府在伸港鄉規畫首座青年住宅，工程迄今已流標4次，縣府近日在員林市區精華區規畫青宅。多名議員說，再拖下去，現在的青年...

留英碩士返鄉創業 彰化老屋咖啡館成為慢飛天使實習園地

彰化市青創青年楊雅婷從國外返鄉創業，選擇在彰化市傳統三民市場內改造老屋，向彰化縣府申請老屋與青創補助共80萬元，自己再出...

楊瓊瓔邀陳吉仲考察梧棲漁港六大建設 準農業部長允支持

立法院經濟委員會今天到台中考察梧棲漁港建設，立委委楊瓊瓔邀農委會主委陳吉仲到場，考察梧棲漁港六大建設 ，陳吉仲允諾全力支...

弱智學員風雨無阻15年學烘焙還考取證照 現盼教室大樓不漏雨

彰化慈愛教養院教學大樓屋齡逾50年，若下雨易淹水，無法使用教室，重建計畫去（2022）年1月啟動，一年募集3千萬元，不足...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦