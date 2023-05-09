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台中購物節預算三讀 綠撒假鈔抗議
台中購物節「金喜送」追加預算3.5億元，昨天二度闖關議會定期會三讀，民進黨議員現場狂撒玩具鈔，抗議市府「大撒幣」，國民黨議員在後方高舉「擋經濟」，開議12分鐘後，在吵鬧聲中議長張清照敲槌宣布，「照委員會決議三讀通過」。民進黨團會後表示，將提復議拚翻盤。國民黨團批評綠營撒幣作秀。
台中購物節追加預算經政黨協商，延後到昨天三讀審議，剛開議綠營議員鄭功進發言後，20多人蜂擁上前，站在市長盧秀燕前面，痛批「撒幣市長」，還拿出玩具鈔狂撒。盧秀燕表情淡定，未理會綠營議員的大動作，等到議員包圍主席台時，她才轉身關切。
國民黨議員見狀也上前，站在主席台後方高舉「我支持」、「不要擋經濟」等標語，透過購物節可刺激經濟，政黨協商已一再退讓，還撒玩具鈔作秀。
民眾黨議員江和樹會後在議場直播，批評民進黨議員亂丟垃圾，撒完玩具鈔就離開，強調已調整振興攤商與庶民經濟，為中市府的購物節預算辯護。
民進黨議員會後表示，不會放棄審查算的職責；市府購物節只會發現金抽獎，沒照顧基層與庶民攤商，也違反不得追加預算的決議，將提出復議拚翻盤。
中市府表示，感謝議會支持，已調整抽獎內容，照顧庶民與攤商經濟。經發局表示，今年針對夜市、市場攤商，以及登錄金額較低的10個行政區，增加抽獎組數與總獎金，去年總獎金0.36億元，今年將投入1.3億元獎金。
另外被議員詬病的購車、買房等大筆消費，經發局表示，過去幾屆大額消費登錄上限為30萬元，今年下修為20萬元，降低大額消費可兌換的抽獎序號。
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