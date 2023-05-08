首座青宅流標4次 議員提世界首富住微屋籲彰化可研究專區

彰化縣府推動興建伸港青年住宅深受期待，卻已流標4次，縣府又要在員林也要興建青年住宅，多位議員都說再拖下去，連購買的年齡限制都失去資格了，彰化縣長王惠美表示，北彰青宅目前還有地目變更問題，南彰員林青年住宅改採設計和建築統包方式，應該可以加快速度發包興建。

曹嘉豪昨天在議會質詢關心伸港鄉青年住宅興建進度，彰化縣府從2020年即規劃在伸港鄉興建彰化第一個青年住宅，預計在面積2.12公頃的伸港鄉百甲重劃區內國宅用地，分4期推出青年住宅，一間目標價在350萬元，第一期新建工程以6.7億元招標，社區是地上九樓，地下一樓大樓建物，一至三房共189戶，但至今已流標4次。

縣府青年發展處長黃金樺說，縣府興建青年住宅，是希望讓青年有更好的居住條件，以減輕年輕人購屋負擔，有利青年返鄉發展。但因物價波動，造成廠商對青宅投標有風險疑慮，而且現在還有地目問題必須從國宅用地變住宅用地，才能再招標。

曹嘉豪說，最近國外興起造價便宜，住起來舒適的TINY house「微屋運動」，不只曾是世界首富的特斯拉汽車創辦人馬斯克住在造價不到１５０萬台幣蓋的TINY house，國內藝人宥勝也花了二、三百萬元蓋TINY house，與其青年住宅一直流標，未來縣府可以研究設TINY house專區。

縣議員張欣倩、張錦昆、賴清美等人最近也都在關心北彰和南彰化的青年進宅規劃進度，張欣倩說，北彰伸港鄉的青年住宅一直流標，她打趣說莊陞漢議員從４３歲等到46歲，已失去購買的門票，接下來和她一樣年紀的人會不會也等不到，北彰都流標，現在又規劃南彰員林青年住宅，到底都能不能順利興建?

彰化縣長王惠美說，北彰青年住宅是先做設計標，再做建築標，除了遇到建材上漲問題，後又發現需將原先國宅用地變更為住宅用地，內政部又希望縣府將這塊土地做為社會住宅，但彰化在地對社宅的接受度和都會區是不一樣的，目前還在努力，望能順利變更地目。

王惠美說，至於南彰員林國宅不只地是縣府所有，南彰是採設計和建築統包方式，希望能加快速度發包興建，後續縣府也還在繼續盤點土地興建青年住宅。