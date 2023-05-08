快訊

酒商身分曝光！疑幫友千萬債務作保 搞失聯害他被剁雙掌

東京西新井車站傳爆炸聲 咖啡罐突爆開...女子遭不明液體噴濺喊燙

影／糟糕！逢甲adidas店家「整排冷氣墜落」 下方8車全遭砸

留英碩士返鄉創業 彰化老屋咖啡館成為慢飛天使實習園地

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影

彰化市青創青年楊雅婷從國外返鄉創業，選擇在彰化市傳統三民市場內改造老屋，向彰化縣府申請老屋與青創補助共80萬元，自己再出資百萬元翻新老屋成立「巷弄長壽」，成為別緻的老屋咖啡館，也提供給慢飛天使在店內實習機會，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。　

今天彰化縣長王惠美與縣議員劉淑芳等人前往參觀「巷弄長壽」，王惠美說，縣府近3年每年在議會的支持下提供千萬元創業獎勵金，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程達30小時，就可以提案來申請彰化縣青年創業獎勵補助，期許更多青年利用青創補助留鄉、返鄉發展。

王惠美說，青創青年雅婷曾到英國攻讀國際觀光與飯店行銷碩士，也曾在學校任教，很有愛心，在創辦「巷弄長壽」後，與社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會及構好空間文化創意工作室的音樂治療師合作，讓發展遲緩的慢飛天使在「巷弄長壽」的咖啡廳裡有實習機會，學習為客人餐點、上餐服務，在創業的同時也落實企業的社會責任。

　楊雅婷說，籌備「巷弄長壽」前後花了2年多時間，在修繕老屋盡量保持老屋的特色風貌，也結合公益提供給慢飛天使職場訓練友善環境，希望以這個空間為出發點，讓大家更認識彰化，所以也和彰師大合作，讓外國學生來訪參觀，達到社區行銷目標，也感謝屋主周爺爺提供這麼好的場地讓她實現創業夢想。

屋主、彰化縣政諮議周基順說，原本這個房子因他太太的過世而變得很荒廢，經過雅婷2年的努力，再加上縣政府的支持，現在將房子改建成美侖美奐的模樣，讓大家可以走進來喝咖啡，是市區難得的休閒好空間。

劉淑芳說，縣府成立青年發展處後發揮功能，提供創業獎勵金及很多很好的就業機會，不要再讓彰化的年輕人南漂、北漂。雅婷利用彰化縣「歷史老屋活化再利用補助計畫」５０萬元，及彰化縣青年創業獎勵補助30萬元，將隱藏在巷弄裡的古宅翻新整修，還結合很多年輕人加入這個行列，成為共享空間，真的將錢花在刀口上，藉由創業基金的補助，讓更多青年朋友返鄉生根。

「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影
「巷弄長壽」是利用縣府老屋與青創補助，在彰化市傳統三民市場內改造的老屋咖啡館，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。記者林宛諭／攝影

創業 青年

延伸閱讀

百年老校啟用新足球場 縣長王惠美邁步開踢贏掌聲

腸病毒全國已有3重症 彰化出動防疫仙女提醒小朋友勤洗手

影／郭子乾受王惠美之邀主演反詐短片 郭董、衝衝衝都上身

郭台銘拋「一縣市一小型核電廠」 王惠美：尊重郭說法

相關新聞

立院遷址成功嶺列第三 盧秀燕：台中應列首選 讓全國立委出席

立法院遷建討論多年，經立院日前區位評選分析，台中成功嶺營區為第三位；台中市長盧秀燕表示，她尊重立院，但強調以全國立委開會...

留英碩士返鄉創業 彰化老屋咖啡館成為慢飛天使實習園地

彰化市青創青年楊雅婷從國外返鄉創業，選擇在彰化市傳統三民市場內改造老屋，向彰化縣府申請老屋與青創補助共80萬元，自己再出...

楊瓊瓔邀陳吉仲考察梧棲漁港六大建設 準農業部長允支持

立法院經濟委員會今天到台中考察梧棲漁港建設，立委委楊瓊瓔邀農委會主委陳吉仲到場，考察梧棲漁港六大建設 ，陳吉仲允諾全力支...

弱智學員風雨無阻15年學烘焙還考取證照 現盼教室大樓不漏雨

彰化慈愛教養院教學大樓屋齡逾50年，若下雨易淹水，無法使用教室，重建計畫去（2022）年1月啟動，一年募集3千萬元，不足...

彰化百果山大雨後10公尺老樹倒下 市公所申請調查

彰化縣八卦山區昨天雨勢不小，員林市百果山公園一顆老榕在雨勢變大時應聲而倒，幸未傷及人車，市公所先圍起黃色警戒帶，今天派員...

不停讓行人！南投4天開罰221件惹民怨 縣府將加強宣導

為掃除「行人地獄」汙名，5月起全國擴大取締「不停讓行人」專案，南投縣4天內取締221件，其中不停讓行人達33件，因單次罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦