留英碩士返鄉創業 彰化老屋咖啡館成為慢飛天使實習園地

彰化市青創青年楊雅婷從國外返鄉創業，選擇在彰化市傳統三民市場內改造老屋，向彰化縣府申請老屋與青創補助共80萬元，自己再出資百萬元翻新老屋成立「巷弄長壽」，成為別緻的老屋咖啡館，也提供給慢飛天使在店內實習機會，並結合其他創業青年共享空間，一起營造老屋青創園地。

今天彰化縣長王惠美與縣議員劉淑芳等人前往參觀「巷弄長壽」，王惠美說，縣府近3年每年在議會的支持下提供千萬元創業獎勵金，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程達30小時，就可以提案來申請彰化縣青年創業獎勵補助，期許更多青年利用青創補助留鄉、返鄉發展。

王惠美說，青創青年雅婷曾到英國攻讀國際觀光與飯店行銷碩士，也曾在學校任教，很有愛心，在創辦「巷弄長壽」後，與社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會及構好空間文化創意工作室的音樂治療師合作，讓發展遲緩的慢飛天使在「巷弄長壽」的咖啡廳裡有實習機會，學習為客人餐點、上餐服務，在創業的同時也落實企業的社會責任。

楊雅婷說，籌備「巷弄長壽」前後花了2年多時間，在修繕老屋盡量保持老屋的特色風貌，也結合公益提供給慢飛天使職場訓練友善環境，希望以這個空間為出發點，讓大家更認識彰化，所以也和彰師大合作，讓外國學生來訪參觀，達到社區行銷目標，也感謝屋主周爺爺提供這麼好的場地讓她實現創業夢想。

屋主、彰化縣政諮議周基順說，原本這個房子因他太太的過世而變得很荒廢，經過雅婷2年的努力，再加上縣政府的支持，現在將房子改建成美侖美奐的模樣，讓大家可以走進來喝咖啡，是市區難得的休閒好空間。