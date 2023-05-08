弱智學員風雨無阻15年學烘焙還考取證照 現盼教室大樓不漏雨

彰化慈愛教養院教學大樓屋齡逾50年，若下雨易淹水，無法使用教室，重建計畫去（2022）年1月啟動，一年募集3千萬元，不足8千萬元，頂新和德文教基金會發起「普發6千力量大，邀你給他一個家」，希望民眾把手頭上沒用完的普金現金用來支持慈愛教養院和其它公益團體。

頂新和德文教基金會今天表示，2016年起陸續透過捐款、志工服務和義賣等方式關懷彰化慈愛教養院，據了解，教養院的教室大樓老舊必須重建，讓日間照顧輕度智能障礙的42歲「阿慶」等院生，可在教室內學習，培力取得自立更生的證照。

阿慶自從高職畢業，做過搬運、裁縫修剪，也到家具工廠、五金工廠工作，但都不長久，後來進入慈愛教養院開設的職業訓練班，在媽媽鼓勵下學習烘焙，15年風雨無阻上課，現在做麵包、蛋糕和蛋捲都難不倒他，已考取丙級烘焙證照。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡指出，彰化慈愛教養院照顧超過180名身心障礙者，開辦生活照顧、教育訓練、醫療門診、復健、職業陶冶、家庭支持等多元服務，因多數院生和學員的原生家庭功能不強，慈愛教養院如同他們第二個家，基金會期待社會大眾協助慈愛教養院給弱勢朋友可遮風避雨的家。