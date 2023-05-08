彰化百果山大雨後10公尺老樹倒下 市公所申請調查

彰化縣八卦山區昨天雨勢不小，員林市百果山公園一顆老榕在雨勢變大時應聲而倒，幸未傷及人車，市公所先圍起黃色警戒帶，今天派員切除樹枝樹幹，並向縣政府農業處申請檢驗老榕是否感染褐根病，作為評估防範周圍樹木傾倒的依據。

網友在臉書地方社群PO文指出，「員林舊百果山休憩區內一棵巨大榕樹疑似因大雨造成根部土質鬆動，整棵10米高的巨大榕樹應聲倒塌，整個連根拔起，公所緊急派員到場，不過因為榕樹的樹根已經整個露出地面，樹根也斷裂，無法挽救因此只能將整棵榕樹移除。」

員林市公所觀光發展課今天表示，這兩天下雨，八卦山土石鬆軟，百果山公園一棵榕樹昨清晨傾倒，市公所接獲民眾通報後，因陰雨連綿無法立即施工移除，即先派員圍起警戒帶，幸好榕樹位在檔土牆上面的邊角，傾倒後沒傷及人車與影響通行。