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南投垃圾問題棘手 蔡培慧與環保署踏勘處理

中央社／ 南投縣8日電

南投縣垃圾堆置問題困擾歷任縣長，民進黨立法委員蔡培慧今天邀環保署張子敬等人踏勘堆積最嚴重的草屯鎮垃圾山，環保署將協助各鄉鎮公所處理面臨的不同問題。

南投縣無垃圾焚化廠，全縣垃圾暫置量先前累積達22萬公噸，垃圾處理可說是縣政最棘手問題，蔡培慧就任後多次與行政院環境保護署討論處理方式，今天與立法院社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委吳玉琴及張子敬等人踏勘草屯鎮垃圾山。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，經積極協調，垃圾外運量從原本5萬公噸提升至6萬公噸，但源頭減量與長期處理必須同時規劃，目前積極朝向機械分選燃料化方向推動，垃圾二次分類後再處理，可有效減少垃圾燃燒量，也可產出燃料棒供產業需要。

蔡培慧也說，這次踏勘也為名間鄉、竹山鎮垃圾去化各爭取新台幣7500萬元經費，接下來會持續督促環保署必須積極協助縣府完成各鄉鎮垃圾處理；各鄉鎮市公所處理垃圾有不同問題，有些需要外運、有些需自主做好源頭減量等，中央會協助外運處理經費。

張子敬說，垃圾處理不分黨派，從公所到縣政府要有充分討論與共識，環保署接下來會針對各鄉鎮困境逐一處理；吳玉琴說，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長就開始處理南投垃圾問題，包含爭取3億元經費、拆除草屯鎮老舊焚化爐等持續進行。

蔡培慧 環保署 張子敬

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