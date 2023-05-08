台中購物節3.5億元追加預算 藍綠吵鬧聲中通過

台中市議會今天通過台中購物節「消費金喜送」追加預算新台幣3.5億元。民進黨台中市議會黨團譴責且將提復議動議，國民黨台中市議會黨團批評民進黨團阻礙經濟發展。

台中市議會今天召開定期會，進行台中購物節「消費金喜送」3.5億元追加預算的二、三讀會議。民進黨台中市議員不滿市府違反上屆議會決議，不得追加預算，且推出的方案還是抽獎，沒有照顧基層攤販，高舉海報、大撒假鈔，「市長撒錢、藐視議會」。

國民黨市議員則拿出「我支持購物節獎金」看板，並認為民進黨團阻礙台中市的經濟發展。雙方各喊各的口號，最後3.5億元追加預算在吵鬧中通過。

民進黨市議員鄭功進表示，議會去年附帶決議購物節經費，不得採追加方式辦理。民進黨市議員周永鴻表示，台中市議會民主史上最黑暗的一天，市府目的不正當，近3年追加預算理由有發放振興券、疫情嚴重以及政府發6000元現金，根本規避正常編列預算。

市議員陳淑華表示，買房、買地應剔除在購物節活動外，市府一再違背議會決議，又沒顧及庶民經濟，購物節變購屋節。民進黨團幹事長蔡耀頡指出，議會匆匆通過預算，實屬不佳，黨團決定提出復議案，針對該筆預算與市府提出的新方案進行審查。

國民黨團書記長黃馨慧表示，中央普發6000元，各縣市都在搶快爭取舉辦相關消費活動，為促進台中消費經濟，民進黨卻多次杯葛購物節預算、十分不可取，黨團議員團結一致為市民爭取預算。

台中市政府經發局透過文字稿說明，今年度已將單筆消費上限由30萬元修正為20萬元，單筆消費最多產券400張，將可降低大筆消費排擠其它消費的中獎機率。

經發局表示，未來將持續透過台中購物節品牌作為平台，宣傳台中市特色商圈、夜市、市場等店家及攤商，並透過網路媒體及新興網路管道，展現台中市特色及亮點，提高知名度、曝光度，促進在地經濟發展。