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老屋賣咖啡聘遲緩兒當服務生 彰化青年返鄉圓創業夢

中央社／ 彰化8日電

曾在飯店及旅遊業任職的楊雅婷辭去工作，返鄉租下傳統市場旁老屋翻修，開設名為「巷弄長壽」的咖啡店圓創業夢，並聘發展遲緩兒任服務生，縣府頒發補助金30萬元，期盼更多青年返鄉創業。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，彰化縣長王惠美前往楊雅婷開設的「巷弄長壽」咖啡店，頒發縣府補助金新台幣30萬元，鼓勵更多年輕人返鄉回彰化創業。

楊雅婷曾在飯店業及旅遊業任職，也曾到國外專攻國際觀光與飯店行銷碩士，返鄉回到彰化創業，租下一間位在彰化市三民市場旁的老屋，申請到彰化縣文化局的老屋補助50萬元及青年發展處創業基金補助30萬元，開設名為「巷弄長壽」的咖啡店。

楊雅婷接受媒體聯訪時指出，籌備「巷弄長壽」前後花了2年多，藉由青發處及文化局協助，讓她有勇氣完成創業夢想，也希望鼓勵更多年輕人一起返鄉創業。

縣府指出，楊雅婷創立的「巷弄長壽」，位於彰化市長壽街三民市場旁，緊鄰傳統市場，周邊商機無限，且具有獨特地理位置與歷史文化，「巷弄長壽」不僅有新的休閒空間，提供咖啡、甜點，也幫助「慢飛天使」發展遲緩兒在店裡服務，店內也部分提供青年共享空間，一起作為創業起點，歡迎大家有空來走走。

創業 咖啡

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