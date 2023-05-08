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台中一二五選區可能推人 民衆黨：楊寶楨大學姐是活棋

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨市黨部主委江和樹表示，可能在1、2、5選區推出人選。記者陳秋雲/攝影
民眾黨市黨部主委江和樹表示，可能在1、2、5選區推出人選。記者陳秋雲/攝影

中六立委選區「藍白和」之外，民眾黨台中市黨部主委江和樹說，目前可能在中市其他選區不分黨派、「與理念相同的人合作」，但也可能在二、五選區推出人選加入戰局。他強調「民眾黨不會在台中缺席」。

江和樹針對中六選區，力挺議員羅廷瑋參選，他說「這是個意見」、「也是民衆黨基層意見」，他肯定羅廷瑋的做事與努力，「英雄惜英雄」。

至於其他選區，每區都有可合作、可競爭的可能性。以最受矚目的中二選區，過去江和樹在補選挺顏寛恒，但這次，他說民眾黨可能派人參選。另第一、第五都可能推出人選，其他區可尋求理念相同的候選人合作。

江和樹強調，這次大選民衆黨有自己的總統候選人，爭取政黨票，「在台中不會缺席。」他說楊寶楨、「大學姐」林筱淇都是活棋。

民眾黨 羅廷瑋 政黨票

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