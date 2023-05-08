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首波梅雨鋒面下在集水區 日月潭單日進帳121萬噸

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
上周末梅雨鋒面剛好下在日月潭上游集水區，使得水庫進帳頗豐。記者黑中亮／攝影
上周末梅雨鋒面剛好下在日月潭上游集水區，使得水庫進帳頗豐。記者黑中亮／攝影

南投縣上周末起陸續降下梅雨，昨天一整天，南投雨量最多集中在合歡山區，各個測站平均都有80到90公釐的雨量，台電大觀電廠表示，日月潭水庫今天早上日月潭水位為741.5公尺，儲水率58.66 %，對水情有幫助，且水位正慢慢上升中。

大觀電廠表示，首波梅雨鋒面為上游集水區帶來明顯降雨，昨天日月潭水庫每秒進流量增加為15.89噸，下游平地因獲雨勢挹注，配合中水局調度僅需放水量每秒1.84噸，總計第一天進帳約121.39萬噸，預估後續仍有200萬噸進帳。

南投縣前天深夜各地陸續傳出下雨消息，雨勢持續到昨天中午，下午過後暫歇，這波降雨也為南投帶進豐沛雨量，且都下在日月潭萬大水庫集水區。

台電希望這波梅雨能持續降雨，大量挹注全台各水庫庫容，也請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，之後進入夏季需水高峰抽穗期，水庫才有餘裕供應用水。

水庫 日月潭 南投

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