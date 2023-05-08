首波梅雨鋒面下在集水區 日月潭單日進帳121萬噸
南投縣上周末起陸續降下梅雨，昨天一整天，南投雨量最多集中在合歡山區，各個測站平均都有80到90公釐的雨量，台電大觀電廠表示，日月潭水庫今天早上日月潭水位為741.5公尺，儲水率58.66 %，對水情有幫助，且水位正慢慢上升中。
大觀電廠表示，首波梅雨鋒面為上游集水區帶來明顯降雨，昨天日月潭水庫每秒進流量增加為15.89噸，下游平地因獲雨勢挹注，配合中水局調度僅需放水量每秒1.84噸，總計第一天進帳約121.39萬噸，預估後續仍有200萬噸進帳。
南投縣前天深夜各地陸續傳出下雨消息，雨勢持續到昨天中午，下午過後暫歇，這波降雨也為南投帶進豐沛雨量，且都下在日月潭萬大水庫集水區。
台電希望這波梅雨能持續降雨，大量挹注全台各水庫庫容，也請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，之後進入夏季需水高峰抽穗期，水庫才有餘裕供應用水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言