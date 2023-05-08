影／麗寶捐獎學金 助跆拳道選手出國訓練一圓從警夢
目前讀台中市中港高中的跆拳道選手謝志祥是新住民之子，希望能一圓從警夢想，透過穩定薪水幫助家中經濟，但父親年初過世，他今年暑假預計到韓國移地訓練，正考慮是否犧牲訓練時間打工賺旅費，麗寶樂園渡假區今捐贈4萬元獎學金，並送樂園與摩天輪門票，讓他可帶母親與家人歡慶母親節。
麗寶樂園渡假區獲知謝志祥的狀況後，感佩他的孝心，主動聯繫希望能提供協助，由麗寶福容大飯店總經理楊義方代表到校捐贈4萬元獎學金，希望能讓他順利成行，也藉此肯定他的一片孝心。
渡假區也送麗寶樂園門票、天空之夢摩天輪搭乘券給謝志祥，謝志祥說，媽媽要一人負擔他與妹妹的學費，每天都很努力的工作，母親節快到，這次拿到門票希望帶媽媽去好好放鬆一下。
高二的謝志祥每天的訓練課表從早上開始，下午上課與訓練，晚上也需要訓練到9點，結束後都不忘打電話給媽媽，假日會搭3小時的公車回到松鶴部落，幫助母親擺攤賣烤肉；為改善家計，他立志當上警察，他說警察的穩定薪水，讓家中不用擔心經濟，也是充滿正義的工作，他想成為一位人民保母。
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