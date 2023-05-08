快訊

NBA／約柯奇狂飆53分 不敵太陽雙星72分還有沙米特奇襲

讀博士沒工作、業界賺更多 教授已是學生眼中的低薪勞動

接不回了！南投男疑財務糾紛雙掌遭剁扔橋下丟包急診 警逮8嫌偵辦中

影／麗寶捐獎學金 助跆拳道選手出國訓練一圓從警夢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市跆拳道選手謝志祥，立志當上警察希望能幫助家計，今年暑假預計至韓國移地訓練。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中市跆拳道選手謝志祥，立志當上警察希望能幫助家計，今年暑假預計至韓國移地訓練。圖／麗寶樂園渡假區提供

目前讀台中市中港高中的跆拳道選手謝志祥是新住民之子，希望能一圓從警夢想，透過穩定薪水幫助家中經濟，但父親年初過世，他今年暑假預計到韓國移地訓練，正考慮是否犧牲訓練時間打工賺旅費，麗寶樂園渡假區今捐贈4萬元獎學金，並送樂園與摩天輪門票，讓他可帶母親與家人歡慶母親節。

麗寶樂園渡假區獲知謝志祥的狀況後，感佩他的孝心，主動聯繫希望能提供協助，由麗寶福容大飯店總經理楊義方代表到校捐贈4萬元獎學金，希望能讓他順利成行，也藉此肯定他的一片孝心。

渡假區也送麗寶樂園門票、天空之夢摩天輪搭乘券給謝志祥，謝志祥說，媽媽要一人負擔他與妹妹的學費，每天都很努力的工作，母親節快到，這次拿到門票希望帶媽媽去好好放鬆一下。

高二的謝志祥每天的訓練課表從早上開始，下午上課與訓練，晚上也需要訓練到9點，結束後都不忘打電話給媽媽，假日會搭3小時的公車回到松鶴部落，幫助母親擺攤賣烤肉；為改善家計，他立志當上警察，他說警察的穩定薪水，讓家中不用擔心經濟，也是充滿正義的工作，他想成為一位人民保母。

麗寶福容大飯店總經理楊義方(左二)代表捐贈獎學金，幫助跆拳道選手謝志祥（中）。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶福容大飯店總經理楊義方(左二)代表捐贈獎學金，幫助跆拳道選手謝志祥（中）。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 警察 跆拳

延伸閱讀

台南祀典興濟宮助學 60萬獎學金發弱勢學生

頂級肉應援 全中運跆拳道王律喆為北興國中奪金

基隆女中美少女全中運奪雙金 入選世大運國手將圓夢

全中運／屏縣大同高中 競技體操、舉重、跆拳道展佳績

相關新聞

中部3家麥當勞掰了！台中人哀嚎「青春消失」 南投人卻開心

近期傳出台中逢甲、一中商圈及南投草屯等3家麥當勞將在本月底熄燈，而因3家都是在地元老級的速食店，消息一出引發熱議。台中人...

影／果農和居民謝天！連二天大雨 德基水庫進帳續增

台中連續二天大雨，山區也下大雨，德基水庫連二天都有進帳，今天有效蓄水量已達45.84%，水位比昨天上升0.45公尺，大甲...

影／麗寶捐獎學金 助跆拳道選手出國訓練一圓從警夢

目前讀台中市中港高中的跆拳道選手謝志祥是新住民之子，希望能一圓從警夢想，透過穩定薪水幫助家中經濟，但父親年初過世，他今年...

台中人注意！台74北屯崇德段今起封路3天 警籲改道

高公局辦理台74線銜接國道一號工程，從8日至10日，每日晚間9點半至隔天清晨5點辦，暫時封閉台74線14K+500~17...

道路整編後 我家在谷歌地圖消失了

台中市海線地區許多道路經過整編及房屋門牌變更後，將地址輸進谷歌地圖搜尋定位的結果，卻和實際位置有很大差距，市府表示會反映...

台中閒置公有地 議員籲活化

行政院列管台中市59處閒置房地，近幾年來陸續解除，只剩9處。市議員張瀞分指出，台中房地產價格飆漲，目前卻不少閒置公有地已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦