台中人注意！台74北屯崇德段今起封路3天 警籲改道

高公局辦理台74線銜接國道一號工程，從8日至10日，每日晚間9點半至隔天清晨5點辦，暫時封閉台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）部分車道、入口匝道，第五警分局提醒民眾提前改道。

8日至10日的道路工程，將進行台74線高架橋路面刨鋪、 標線繪製、護欄移設作業，封閉時間及路段如下：

一、112年5月8日（星期一）晚間21:30至翌日5:30，封閉台74線14K+500~17K+700(崇德至北屯二交流道)西行向主線全部車道，同步封閉西行向潭子入口匝道進行交通管制。

二、112年5月9日(星期二)晚間21:30至翌日5:30，封閉台74線14K+500~17K+700(北屯二至崇德交流道)東行向主線全部車道，並同步封閉東行向北屯一入口匝道進行交通管制。

三、112年5月10日(星期三)晚間21:30至翌日5:30，封閉台74線14K+500~17K+700(北屯二至崇德交流道)東西行雙向主線全部車道，並同步封閉西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道進行交通管制。

高公局表示，因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，東向北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道封閉。

交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，如欲避開此施工路段東行可提前在西屯三、北屯一、北屯二交流道匯出、西行可於潭子、崇德交流道匯出提前改道改走平面道路（環中路），以確保行車順暢；可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

第五警分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。