台中人注意！台74北屯崇德段今起封路3天 警籲改道
高公局辦理台74線銜接國道一號工程，從8日至10日，每日晚間9點半至隔天清晨5點辦，暫時封閉台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）部分車道、入口匝道，第五警分局提醒民眾提前改道。
8日至10日的道路工程，將進行台74線高架橋路面刨鋪、 標線繪製、護欄移設作業，封閉時間及路段如下：
一、112年5月8日（星期一）晚間21:30至翌日5:30，封閉台74線14K+500~17K+700(崇德至北屯二交流道)西行向主線全部車道，同步封閉西行向潭子入口匝道進行交通管制。
二、112年5月9日(星期二)晚間21:30至翌日5:30，封閉台74線14K+500~17K+700(北屯二至崇德交流道)東行向主線全部車道，並同步封閉東行向北屯一入口匝道進行交通管制。
三、112年5月10日(星期三)晚間21:30至翌日5:30，封閉台74線14K+500~17K+700(北屯二至崇德交流道)東西行雙向主線全部車道，並同步封閉西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道進行交通管制。
高公局表示，因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，東向北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道封閉。
交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，如欲避開此施工路段東行可提前在西屯三、北屯一、北屯二交流道匯出、西行可於潭子、崇德交流道匯出提前改道改走平面道路（環中路），以確保行車順暢；可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。
第五警分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。
五分局長陳松寅呼籲，用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，注意行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言