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南投將蓋2座運動中心

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣府規畫在草屯鎮旭光高中空手道館（黃色建物）右側空地興建全民運動館。記者賴香珊／攝影
南投縣府規畫在草屯鎮旭光高中空手道館（黃色建物）右側空地興建全民運動館。記者賴香珊／攝影

中部4縣市僅剩南投縣沒有國民運動中心，縣府規畫南投市舊議會土地、草屯旭光高中興建，近期完成地方公聽會，縣民樂觀其成，但擔心早年舊議會逢豪雨必淹，設在校園內民眾使用恐受限，且有校安疑慮；縣府表示，相關意見納入通盤考量，將研議改善。

縣府指出，南投市全民運動館將使用舊縣議會面積約6385平方公尺的土地開發，草屯館則利用旭光高中空手道館及操場旁空地，初步規畫設置體適能中心、桌球、羽球或綜合球場等運動設施，另因應旭光高中校隊需求籌辦射箭場等訓練場域。

南投市、草屯等地民代及居民對於興建全民運動館都樂觀其成，同時希望能增設韻律教室、運動舞蹈教室、幼兒體適能等，盡可能切合全年齡使用的運動場館；也有市民提到，舊議會早年遇豪雨就淹水，若要設置全民運動館應解決淹水問題。

此外，草屯全民運動館是用校園旁空地，未來開放民眾使用恐受限，校園安全也有疑慮。對此，教育處表示，場館出入口與學校是分開的，將會由自來水廠方向進出，學校也保有原先操場等運動設施，將能同步支應師生教學及民眾運動使用。

副縣長王瑞德則說，透過公聽會廣泛收集各界意見，做為推動興建全民運動場館的參考，並研議改善，期望運動館能符合在地民眾需求，未來也將強化公益回饋，開放特定時段供年長及弱勢族群免費使用。

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