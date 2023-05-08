全台首座電動巴士園區 二林動土

成運二林電動巴士園區昨天在彰化縣二林中科園區舉行動土典禮，成運汽車董事長吳定發表示，這不僅是全台灣第一座電動巴士園區，也大陸以外的亞洲最大電動巴士專業園區，是建立全球電巴主要供應鏈的第一步，未來希望能創造5千億的電動巴士產值，讓電巴國產化，更放眼國際。

吳定發表示，配合政府推動電動巴士國產政策，國產供應鏈從各方快速且全面性投入，將與成運一起攜手共創淨零轉型，今年7月15日前，成運將有350輛電巴在全台營運 。

總統府秘書長林佳龍說，希望未來讓國際看到台灣不是只有半導體，還有電巴，而且還要跟國際共好；經濟部長王美花表示，不僅要把電巴供應鏈帶起來，未來讓電巴代替燃油車，對於城市的空汙與減碳都很重要量。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣是傳產重鎮，尤其80%汽車零組件都是在彰化就可生產，且隨著彰化綠電的發展，未來綠能產業群聚，經濟效益會更大。她也趁機向林佳龍及王美花喊話，希望二林彰南捷運能夠盡速審核，將來才不會塞車。

交通部政務次長陳彥伯表示，為了讓電巴關鍵零組件能在台灣落地生根，現在已投入643億元在電巴產業，目前已有二家車廠、二款電巴生產，希望在2030年全面電動化，今年年底電巴已能有2300部，並在2050年達到4000部，達到淨零排放的目標。